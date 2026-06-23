ONLINE: Portugalsko - Uzbekistán 2:0. Ronaldo otevřel svůj gólový účet! Pak se trefil Mendes
Do druhého zápasu fotbalového mistrovství světa vstoupí také Portugalsko s hvězdným Cristianem Ronaldem v čele. Jeden z favoritů turnaje na úvod překvapivě remizoval proti DR Kongo (1:1) a chce si spravit chuť proti druhému outsiderovi skupiny K, asijskému zástupci z Uzbekistánu. Výběr ze střední Asie na úvod mundialu padl s Kolumbií jasně 1:3. Podaří se portugalským hvězdám překonat outsidera? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu od 19.00. Program MS 2026 ZDE >>>
Portugalsko
2:0
Uzbekistán
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kolumbie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
DR Kongo
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Portugalsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Uzbekistán
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0