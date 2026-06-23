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ONLINE: Portugalsko - Uzbekistán 2:0. Ronaldo otevřel svůj gólový účet! Pak se trefil Mendes

Cristiano Ronaldo otevřel svůj gólový účet na MS 2026, trefil se v úvodu utkání s Uzbekistánem
Cristiano Ronaldo otevřel svůj gólový účet na MS 2026, trefil se v úvodu utkání s UzbekistánemZdroj: ČTK / AP / Ashley Landis
Cristiano Ronaldo otevřel svůj gólový účet na MS 2026, trefil se v úvodu utkání s Uzbekistánem
Cristiano Ronaldo během zápasu
Trénink reprezentace Uzbekistánu před vstupem do MS proti Kolumbii
Zklamaný Cristiano Ronaldo po konci utkání
Cristiano Ronaldo v akci
Základní sestava fotbalistů Portugalska při remíze s Kongerm
Souboj mezi reprezentanty Uzbekistánu a Kolumbie
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MS fotbal 2026
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Do druhého zápasu fotbalového mistrovství světa vstoupí také Portugalsko s hvězdným Cristianem Ronaldem v čele. Jeden z favoritů turnaje na úvod překvapivě remizoval proti DR Kongo (1:1) a chce si spravit chuť proti druhému outsiderovi skupiny K, asijskému zástupci z Uzbekistánu. Výběr ze střední Asie na úvod mundialu padl s Kolumbií jasně 1:3. Podaří se portugalským hvězdám překonat outsidera? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu od 19.00. Program MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
23. 6. 2026 · 19:00
Portugalsko
2:0
Uzbekistán
Skupina KxG 1.89 – 0.76
Predikce aktualizována: 23. 6. 2026 19:35
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Kolumbie11003:13
2DR Kongo10101:11
3Portugalsko10101:11
4Uzbekistán10011:30

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