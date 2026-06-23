Portugalsko - Uzbekistán 5:0. Ronaldo se dvakrát trefil a zlomil rekord fotbalového MS
Naprosto jedinečná éra fotbalu stále neřekla poslední slovo. Den poté, co se Lionel Messi posunul do čela nejlepších střelců v historii mistrovství světa, se Cristiano Ronaldo stal prvním hráčem, jenž se prosadil na šesti světových šampionátech. Dvě hrající legendy zarputile odmítají říci poslední slovo. Portugalci díky dvěma Ronaldovým trefám porazili Uzbekistán 5:0. Program MS 2026 ZDE >>>
Tento věčný souboj měl před čtyřmi lety rozseknout turnaj v Kataru. V netradičním termínu hrané mistrovství mělo odpovědět na otázku, zda je nejlepším hráčem všech dob Lionel Messi, nebo Cristiano Ronaldo. Jejich tehdejší fotka šachové partie probíhající na kufříku s trofejí pro mistry světa se ihned stala ikonickou. Domů si ji nakonec odvezl Lionel Messi.
Debaty se zdály být u konce. Oba krátce nato opustili Evropu a vydali se rozdávat fotbalovou radost na stále se rozvíjející trhy. Nikdo si nedovedl představit, že by jednačtyřicetiletý Ronaldo a devětatřicetiletý Messi mohli hrát v takovém věku, po několika sezonách mimo klubovou elitu, zásadní roli na mistrovství světa v Severní Americe.
Přesto je tomu tak. Oba nadále ukazují svou jedinečnost. Den po Messiho rekordním osmnáctém zásahu na mundialu se Ronaldo stal prvním hráčem, jenž se prosadil na šesti mistrovstvích světa. Velikáni se i po dvaceti letech vzájemných soubojů stále dokáží trumfovat. Messi na tento rekord už zřejmě nedokáže odpovědět, jelikož v Jihoafrické republice vyšel před šestnácti lety naprázdno.
Portugalec hodil první nepovedený zápas za hlavu hned v šesté minutě, kdy se uvolnil ve vápně a zatloukl do sítě centr Joaa Cancela. Překonání rekordu emotivně slavil s celým mužstvem. Až když kapitánovi již všichni pogratulovali, potěšil CR7 sedmdesát tisíc diváků na stadionu svým typickým „SIU!“ Pětinásobný vítěz Zlatého míče pořád táhne. Kamery neustále zabíraly fanoušky v hledišti s jeho dresy, podobiznami a vzkazy podpory.
Následně ukázal i svou týmovou tvář. Při trestňáku z hranice vápna šokoval celý stadion včetně gólmana Abduvohida Nematova, když provedl svou rutinu, ale přesto nechal zakončovat Nuna Mendese. Bek PSG utaženou levačkou zvýšil na 2:0. Tahle kulišárna vyšla dokonale. Skvělý poločas zakončil Ronaldo samostatným únikem, v němž zvýšil už na rozdíl tří branek.
Ještě lepší fintu předvedli Portugalci v druhé půli, kdy se Ronaldo od trestňáku rozběhl směrem k bráně a Bruno Fernandes mu míč přehodil přes zeď. Ronalda však v tutovce vychytal Nematov. Na vysněný hattrick tedy nedosáhl. Mrzet ho to ale nemusí. Portugalci vítězstvím 5:0 potvrdili svou sílu a on všem ukázal, že je stále fotbalistou par excellence.
Cristiano Ronaldo na velkých reprezentačních turnajích:
Turnaj
Góly
Asistence
EURO 2004
2
2
MS 2006
1
0
EURO 2008
1
1
MS 2010
1
1
EURO 2012
3
0
MS 2014
1
1
EURO 2016
3
3
MS 2018
4
0
EURO 2020
5
1
MS 2022
1
0
EURO 2024
0
1
MS 2026
2
0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|2
|1
|1
|0
|6:1
|4
|2
Kolumbie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
DR Kongo
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Uzbekistán
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0