Anglie - Ghana 0:0. Smutný rekord i podezřelý zákrok na Adua. Penalta, řekl Rooney
Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu překvapivě jen remizovali s Ghanou 0:0 a stejně jako jejich soupeř si nezajistili postup do vyřazovací fáze. Oba týmy měly šance na vstřelení branek. Nejprve střídající Prince Adu, hráč plzeňské Viktorie, selhal při samostatném úniku a v závěru trefil Nico O'Reilly hlavou břevno a kapitán Harry Kane z dorážky zblízka přestřelil. Program MS 2026 ZDE >>>
„To, co se v závěru stalo Harrymu, se může stát každému. Normálně by to byl jasný gól, byla to obrovská šance. Zasloužili jsme si dát gól, ale nestalo se,“ řekl v televizním rozhovoru trenér Angličanů Thomas Tuchel.
Jeho svěřenci dosáhli smutného rekordu. Proti Ghaně zapsali držení míče 78,8 %, což je podle datové společnosti Opta nejvyšší zaznamenaná hodnota u týmu, kterému se v utkání na mistrovství světa nepodařilo skórovat. I když tak podrobné statistiky existují jen od roku 1996.
„Věděli jsme, že to bude obtížný zápas, soupeř bránil ještě usilovněji než ve svém prvním utkání. Nedali jsme gól, ale jinak jsme odehráli dobrý zápas,“ poznamenal Tuchel.
Jenže mohlo být hůř, v zápase se řešil sporný moment. Prince Adu se hnal v 79. minutě do rychlého brejku, ale při převzetí míče zpomalil. Když se dostal do pokutového území, přiletěl k němu stoper Ezri Konsa a viditelně ho rozhodil. Adu spadnul k zemi, v pádu ještě střílel. Faul se nepískal.
„Když jsme viděli, jak Konsa šel do toho souboje, zatrnulo nám,“ přiznal asistent rozhodčího z finále MS 2010 Darren Cann pro BBC One. „Jako fanoušek Anglie jsem rád, že se nepískala penalta, ale VAR se k tomu měl vrátit. Konsa šel do souboje ve výskoku, neměl své tělo pod kontrolou a zasáhl útočníka. Podle mě to byla penalta,“ pokračoval. Podobný názor měl bývalý anglický útočník Wayne Rooney: „Myslím si, že to byla penalta. Konsa podstoupil obrovské riziko.“
Adu se srazil už v 67. minutě také s brankářem Jordanem Pickfordem mimo vápno, rozhodčí zapískal faul ghanského hráče.
Angličtí fanoušci dali během zápasu jasně najevo svůj postoj ke ghanskému záložníkovi Thomasovi Parteymu a vypískali jeho první doteky s míčem. Obránce Djed Spence si s ním před zápasem odmítl podat ruku. Účast Parteyho na turnaji vzbuzuje pozornost, neboť bývalý hráč Arsenalu čelí ve Spojeném království sedmi obviněním ze znásilnění a dvěma ze sexuálního napadení. Vinu popírá.
Anglie v sobotu vyzve v New Jersey od 23:00 SELČ Panamu, Ghana ve stejný čas bude hrát ve Filadelfii s Chorvatskem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2
Ghana
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|4
Panama
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0