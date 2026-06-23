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ONLINE: Anglie - Ghana 0:0. Vítězové z úvodního kola se utkají o první místo ve skupině L

Marcus Rashford a jeho gólová radost
Marcus Rashford a jeho gólová radostZdroj: ČTK / AP / Julio Cortez
O první branku Anglie na šampionátu se postaral Harry Kane
Gól Caleba Yirenkyia spustil v závěru utkání vlnu ghanské euforie
Harry Kane vrátil Anglii vedení ještě v prvním poločase
Harry Kane vrátil Anglii vedení ještě v prvním poločase
Jude Bellingham se raduje ze své trefy
Fanoušci Anglie na zápase s Chorvatskem
Základní sestava fotbalistů Anglie při vítězství nad Chorvatskem
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MS fotbal 2026
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Jeden z favoritů fotbalového mistrovství světa Anglie se ve druhém kole skupiny L střetne s Ghanou. Obě mužstva úvodní zápasy vyhrála, případný vítěz duelu tak bude mít velmi blízko postup z prvního místa. Anglie v úvodní strhující bitvě přemohla Chorvatsko 4:2. Ghana šampionát odstartovala výhrou 1:0 na Panamou. Kdo se bude radovat? Utkání startuje ve 22:00, sledujte jej ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
23. 6. 2026 · 22:00
Anglie
0:0
Ghana
Skupina LxG 1.97 – 0.68
Predikce aktualizována: 23. 6. 2026 22:35
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Anglie11004:23
2Ghana11001:03
3Panama10010:10
4Chorvatsko10012:40

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