ONLINE: Anglie - Ghana 0:0. Vítězové z úvodního kola se utkají o první místo ve skupině L
Jeden z favoritů fotbalového mistrovství světa Anglie se ve druhém kole skupiny L střetne s Ghanou. Obě mužstva úvodní zápasy vyhrála, případný vítěz duelu tak bude mít velmi blízko postup z prvního místa. Anglie v úvodní strhující bitvě přemohla Chorvatsko 4:2. Ghana šampionát odstartovala výhrou 1:0 na Panamou. Kdo se bude radovat? Utkání startuje ve 22:00, sledujte jej ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>
Anglie
0:0
Ghana
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|2
Ghana
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Panama
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4
Chorvatsko
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0