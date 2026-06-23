ONLINE: Panama - Chorvatsko. Bitva poražených, kdo ukořistí první body na turnaji?
Do druhého duelu na mistrovství světa vstoupí dnes v noci fotbalisté Chorvatska. Tým kolem nestárnoucího záložníka Luky Modriče na úvod šampionátu padl v zápase proti Anglii 2:4. Chorvaté si budou chtít spravit chuť a proti Panamě budou velkým favoritem. Tým ze Střední Ameriky zatím na svůj první bodový zisk na MS čeká, blízko k němu byl proti Ghaně, která duel rozhodla až v nastaveném čase (0:1). Utkání začína v 1.00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>
Panama
vs
Chorvatsko
26%
23%
51%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|2
Ghana
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Panama
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4
Chorvatsko
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0