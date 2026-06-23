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ONLINE: Panama - Chorvatsko. Bitva poražených, kdo ukořistí první body na turnaji?

Radost Chorvatů po vyrovnání na 1:1
Radost Chorvatů po vyrovnání na 1:1Zdroj: ČTK/AP Photo
Reprezentace Panamy během hydratační přestávky
Harry Kane vrátil Anglii vedení ještě v prvním poločase
Chorvatský kapitán Luka Modrič v akci proti Anglii
Chorvatský kapitán Luka Modrič v akci proti Anglii
Gól Caleba Yirenkyia spustil v závěru utkání vlnu ghanské euforie
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MS fotbal 2026
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Do druhého duelu na mistrovství světa vstoupí dnes v noci fotbalisté Chorvatska. Tým kolem nestárnoucího záložníka Luky Modriče na úvod šampionátu padl v zápase proti Anglii 2:4. Chorvaté si budou chtít spravit chuť a proti Panamě budou velkým favoritem. Tým ze Střední Ameriky zatím na svůj první bodový zisk na MS čeká, blízko k němu byl proti Ghaně, která duel rozhodla až v nastaveném čase (0:1). Utkání začína v 1.00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>> 

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MS 2026 · PREDIKCE
24. 6. 2026 · 01:00
Panama
vs
Chorvatsko
26%
23%
51%
Skupina LxG 1.01 – 1.64
Predikce aktualizována: 23. 6. 2026 22:40
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Anglie11004:23
2Ghana11001:03
3Panama10010:10
4Chorvatsko10012:40

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