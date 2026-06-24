Panama - Chorvatsko 0:1. Skvělé zákroky i Modričův milník. Rozhodl střídající hráč
Chorvatští fotbalisté na mistrovství světa porazili ve skupině L v Torontu Panamu 1:0 a oživili své postupové naděje. V 54. minutě o tom rozhodl Ante Budimir, který nastoupil až do druhého poločasu. Chorvatský kapitán Luka Modrič jako čtvrtý fotbalista v historii odehrál dvoustý mezistátní zápas. Program MS 2026 ZDE >>>
Středoamerický tým už může po dvou porážkách na vyřazovací fázi zapomenout. S turnajem se rozloučí v sobotu od 23:00 v New Yorku proti Anglii, Chorvati budou hrát souběžně ve Filadelfii s Ghanou.
V chorvatské základní jedenáctce dostali na rozdíl od prohry s Anglií 2:4 šanci Pongračič, Kovačič a Marco Pašalič. Panama přišla při premiéře s Ghanou o bod až v nastavení a dánský trenér Thomas Christiansen udělal ve srovnání s tímto zápasem jen jedinou změnu, když místo Watermana poslal na hrot Fajarda. A tomu po čtvrthodině chyběl jen krok, aby ve skluzu před brankou dosáhl na centrovaný míč.
Chorvati měli podle očekávání převahu, ale outsider houževnatě bránil v devíti hráčích a zároveň několikrát zaútočil po křídlech, kde dostal hodně volného prostoru. Nespokojený kouč Zlatko Dalič během první občerstvovací přestávky směrem ke svým svěřencům hodně vzrušeně gestikuloval.
Přesto Murillo prokličkoval až před brankáře, ale k zakončení se nedostal. První střelu na branku viděli diváci až těsně před přestávkou. Postaral se o ni Baturina, ale panamský brankář Mosquera míč mířící k tyči vytáhl na roh.
Dalič do druhého poločasu poslal dva čerstvé útočníky Kramariče a Budimira a brzy se ukázalo, že to byl dobrý tah. Budimir si po devíti minutách naběhl na Stanišičův centr a vstřelil svůj sedmý gól v šachovnicovém dresu.
Vzápětí šel Marco Pašalič sám na brankáře, ale náskok nepojistil. Panama při tomto vývoji víc otevřela hru a Livakovič třemi zákroky v rychlém sledu zabránil vyrovnání.
Evropský tým si už těsný náskok vzít nenechal a čtyřicetiletý Modrič deset minut před koncem opouštěl trávník mnohem spokojenější než před týdnem při své premiéře na pátém světovém šampionátu, která se mu vůbec nepovedla a byl po ní označen za nejslabšího hráče.
Panama prohrála i svůj pátý zápas na závěrečném turnaji a proti Anglii už bude hrát jen o čest. Chorvatsko s pěti hráči, kteří si přivezli medaile ze dvou předchozích šampionátů, může dál doufat v prodloužení úspěšné série.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2
Ghana
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|4
Panama
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0