Kolumbie - DR Kongo 1:0. Jihoameričané mají jistý postup, rozhodl Muňoz
Fotbalisté Kolumbie zvítězili nad Kongem 1:0 a ve skupině K světového šampionátu jsou bez ztráty bodu v čele. Zápas rozhodla branka Daniela Muňoze v 76. minutě. V posledním kole se Kolumbie utká o prvenství ve skupině s Portugalskem a Kongo, které má na kontě jeden bod za remízu s týmem Cristiana Ronalda, bude bojovat o možný postup s Uzbekistánem. Oba zápasy se hrají v neděli v 1:30 SELČ. Program MS 2026 ZDE >>>
Tímto zápasem skončilo druhé kolo základních skupin, závěrečné začne večer nejprve ve skupině B, tři hodiny po půlnoci pak odehraje v Mexiku proti domácím svůj zápas česká reprezentace.
Zápas začal velmi svižně, na tvrdou střelu Konžana Kayembeho odpověděl velkou šancí Muňoz, ale zblízka minul. V 6. minutě dopravil tento obránce míč do sítě, ale radost vzal Kolumbijcům velmi těsný ofsajd.
Jihoameričané diktovali tempo hry, obrana Konga hledala půdu pod nohama a musela odvracet nebezpečné centry a čelit mnoha střelám v podání Rodrigueze, Díaze či Suáreze.
Z místy až drtivého tlaku se africký celek vymanil v závěru prvního poločasu, soupeřovu branku ale vážněji neohrozil, pár centrů do šestnáctky nemělo nárok na gólový úspěch.
V 50. minutě se do velké šance dostal Luis Díaz, ale Mpasiho v brance Konga z úhlu nepřekonal. Potvrdil tím opět narůstající tlak Kolumbijců, kterému však chyběla finální přihrávka a přesnější koncovka.
Duel už neměl takový spád a grády jako v prvním poločase, Kongo usilovně bránilo svoje pokutové území a zahrozilo s opravdu jen sporadických protiútoků.
Kolumbie se dočkala kýženého gólu v 76. minutě, kdy střela Muňoze z rohu šestnáctky s malou tečí Kapuadiho skončila v síti. Na tahu bylo Kongo, jenže k závěrečnému náporu se nedostalo, čemuž zamezila aktivní hra Kolumbijců, kteří mohli své vedení navýšit, ale uhájení těsného vítězství jim stačilo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kolumbie
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2
Portugalsko
|2
|1
|1
|0
|6:1
|4
|3
DR Kongo
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|4
Uzbekistán
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0