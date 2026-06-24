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Kolumbie - DR Kongo 1:0. Jihoameričané mají jistý postup, rozhodl Muňoz

Gólový taneček Kolumbijců
Gólový taneček KolumbijcůZdroj: ČTK
Kolumbijci se radují z vítězství nad DR Kongo
Daniel Muňoz se raduje z gólu
Kolumbie hrála ve druhém utkání skupiny proti DR Kongo
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Kolumbie zvítězili nad Kongem 1:0 a ve skupině K světového šampionátu jsou bez ztráty bodu v čele. Zápas rozhodla branka Daniela Muňoze v 76. minutě. V posledním kole se Kolumbie utká o prvenství ve skupině s Portugalskem a Kongo, které má na kontě jeden bod za remízu s týmem Cristiana Ronalda, bude bojovat o možný postup s Uzbekistánem. Oba zápasy se hrají v neděli v 1:30 SELČ. Program MS 2026 ZDE >>>

Tímto zápasem skončilo druhé kolo základních skupin, závěrečné začne večer nejprve ve skupině B, tři hodiny po půlnoci pak odehraje v Mexiku proti domácím svůj zápas česká reprezentace.

Zápas začal velmi svižně, na tvrdou střelu Konžana Kayembeho odpověděl velkou šancí Muňoz, ale zblízka minul. V 6. minutě dopravil tento obránce míč do sítě, ale radost vzal Kolumbijcům velmi těsný ofsajd.

Jihoameričané diktovali tempo hry, obrana Konga hledala půdu pod nohama a musela odvracet nebezpečné centry a čelit mnoha střelám v podání Rodrigueze, Díaze či Suáreze.

Z místy až drtivého tlaku se africký celek vymanil v závěru prvního poločasu, soupeřovu branku ale vážněji neohrozil, pár centrů do šestnáctky nemělo nárok na gólový úspěch.

V 50. minutě se do velké šance dostal Luis Díaz, ale Mpasiho v brance Konga z úhlu nepřekonal. Potvrdil tím opět narůstající tlak Kolumbijců, kterému však chyběla finální přihrávka a přesnější koncovka.

Duel už neměl takový spád a grády jako v prvním poločase, Kongo usilovně bránilo svoje pokutové území a zahrozilo s opravdu jen sporadických protiútoků.

Kolumbie se dočkala kýženého gólu v 76. minutě, kdy střela Muňoze z rohu šestnáctky s malou tečí Kapuadiho skončila v síti. Na tahu bylo Kongo, jenže k závěrečnému náporu se nedostalo, čemuž zamezila aktivní hra Kolumbijců, kteří mohli své vedení navýšit, ale uhájení těsného vítězství jim stačilo.

KonecLIVE
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MS 2026 · PREDIKCE
24. 6. 2026 · 04:00
Kolumbie
1:0
DR Kongo
Skupina KxG 1.00 – 0.00
Predikce aktualizována: 24. 6. 2026 06:20
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Kolumbie22004:16
2Portugalsko21106:14
3DR Kongo20111:21
4Uzbekistán20021:80

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