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ONLINE: Kolumbie - DR Kongo. Překvapí africký tým i druhého favorita skupiny?

Luis Diaz slaví gól do sítě Uzbekistánu
Luis Diaz slaví gól do sítě UzbekistánuZdroj: ČTK/AP Photo
Vyrovnávací gól Yoanea Wissy spustil konžskou euforii
Vyrovnávací gól Yoanea Wissy spustil konžskou euforii
Vyrovnávací gól Yoanea Wissy spustil konžskou euforii
Souboj mezi reprezentanty Uzbekistánu a Kolumbie
Tým Kolumbie během hydratační pauzy
Tým Kolumbie během hydratační pauzy
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Na úvodní podařené vystoupení proti Uzbekistánu (3:1) budou chtít na mistrovství světa navázat fotbalisté Kolumbie. Jihoameričané duel zvládli a proti dalšímu papírovému outsiderovi skupiny K budou chtít potvrdit své místo ve vyřazovací fázi turnaje. Kongo v úvodním duelu šokovalo svět, když si připsalo cennou remízu 1:1 proti hvězdami nabitému Portugalsku. Africký tým bude chtít potrápit i druhého favorita skupiny. Utkání startuje ve 4:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
24. 6. 2026 · 04:00
Kolumbie
vs
DR Kongo
55%
22%
23%
Skupina KxG 1.74 – 0.91
Predikce aktualizována: 24. 6. 2026 01:50
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Portugalsko21106:14
2Kolumbie11003:13
3DR Kongo10101:11
4Uzbekistán20021:80

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