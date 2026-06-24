ONLINE: Kolumbie - DR Kongo. Překvapí africký tým i druhého favorita skupiny?
Na úvodní podařené vystoupení proti Uzbekistánu (3:1) budou chtít na mistrovství světa navázat fotbalisté Kolumbie. Jihoameričané duel zvládli a proti dalšímu papírovému outsiderovi skupiny K budou chtít potvrdit své místo ve vyřazovací fázi turnaje. Kongo v úvodním duelu šokovalo svět, když si připsalo cennou remízu 1:1 proti hvězdami nabitému Portugalsku. Africký tým bude chtít potrápit i druhého favorita skupiny. Utkání startuje ve 4:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>
Kolumbie
vs
DR Kongo
55%
22%
23%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|2
|1
|1
|0
|6:1
|4
|2
Kolumbie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
DR Kongo
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Uzbekistán
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0