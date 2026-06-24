Nejlepší smlouva i zájem Realu. Mexický zázrak (17) hýčká Haalandova agentka, vyjde na balík
Nemůže volit, koupit si pivo ani řídit auto. Věkem je ještě dítě. Přesto fotbalový talent Gilberto Mora (17), nejmladší hráč na mistrovství světa, přitahuje obří pozornost. Zaujal skauty Realu či Barcelony. Mexičtí fanoušci považují ofenzivního záložníka za největší naději posledních let. „Mířím co nejvýš, pracuji na tom, abych byl nejlepší,“ vyprávěl Mora, který překonal i rekord Lamina Yamala. Proti Česku zřejmě nastoupí, brzy ho uvidíte také v Evropě. Program MS 2026 ZDE >>>
Není nemachrovaný, ani drzý. Gilberto Mora slíbil před celým národem, že zůstane pokorný. Přesto právě on je autorem výroku, který před startem domácího mistrovství světa silně zarezonoval. „Mexiko je favorit,“ sdělil se vší vážností.
Měli jste vidět, jak se reportér, mimochodem, hrdý Mexičan, zarazil. „Opravdu?!“ obrátil se na mladého hráče, který před ním seděl v teplákově soupravě. „Ano, měli bychom si víc věřit. Máme všechno pro to, abychom se stali mistry světa,“ přišla další jasná odpověď během rozhovoru pro televizní stanici ESPN. Jestli se tak skutečně stane, triumf prý oslaví vanilkovou zmrzlinou.
Morova cesta začala už před čtyřmi lety na mundialu v Kataru, jehož se ani nezúčastnil. Mexiko skončilo na turnaji po třech zápasech v základní skupině, a to poprvé od roku 1978. Reprezentace se propadla do temnoty, zavalila ji obrovská kritika. Fanouškům a expertům vadilo, že národní tým je bez identity. Že málokdo hraje v Evropě. Že domácí ligu zaplavili cizinci.
Signál, že se situace může otočit, přišel 18. srpna 2024. Mora, přezdívaný zázračné dítě, nastoupil do zápasu nejvyšší mexické soutěže, když mu bylo 15 let, 10 měsíců a 4 dny. Platí, že je historicky třetím nejmladším hráčem, který debutoval v lize. „Byl to jedinečný okamžik, jeden z nejšťastnějších v mém životě,“ vzpomínal v povídání pro magazín GQ.
Na hřišti dostal prostor na dvacet minut, měl na sobě dres s číslem 251 a velmi zaujal. „Tleskají mu i fanoušci soupeře, stává se osobností Mexika,“ podotkl prezident klubu Jorge Alberto. Pořád hraje za Tijuanu, kam se přestěhoval s rodiči. Vyrůstal ve státě Chiapas. Obě místa od sebe dělí čtyři tisíce kilometrů. „Ještě ani nechodil a už měl balon doslova přilepený u nohy. Nehrál si s autíčky, vždycky ho zajímal jen míč,“ vyprávěl jeho táta Gilberto, jenž byl také profesionálním fotbalistou a teď je mládežnickým koučem. „Má dobrou techniku, aniž by ho to někdo učil,“ doplnil.
Jiménez chválí: Charakter, co bude klíčovou postavou
Postupně přibývaly další úspěchy. V reprezentačním áčku si zahrál poprvé v šestnácti a loni v létě pomohl Mexiku ke zlatu na severoamerickém šampionátu. Stal se nejmladším vítězem kontinentálního turnaje, tím překonal rekord Lamina Yamala. Za posledních dvanáct měsíců zapsal devět soutěžních startů, včetně toho zatím jediného na aktuálním domácím turnaji.
Když naskočil do utkání proti Jihoafrické republice (2:0) na asi pětadvacet minut, statistici mu napočítali čtrnáct přihrávek a ani jednu z nich nezkazil. Podle společnosti Opta je jedním ze tří teenagerů, kteří zaznamenali deset a víc pasů se stoprocentní úspěšností na mistrovství světa.
„Je pořád mladý, ale už hraje s velkou jistotou. Má osobitý charakter a nebojí se výzev,“ uvedl už dřív reprezentační útočník Raúl Jiménez, který se vrátil do Wolverhamptonu. „Věřím, že jednou bude klíčovou postavou národního týmu a hráčem, který inspiruje další generaci,“ pokračoval.
Šance na postup ze skupiny AŠance dle pozice
Momentálně kope už druhou sezonu za áčko v Xolos Tijuana. Když v říjnu bojoval s národním týmem do dvaceti let na mistrovství světa, poslal omluvenku také do školy. Až když se vrátil, čekaly na něj testy. „Fotbal sice změnil můj život, ale studium mě vždycky bavilo, snažím se soustředit i na něj,“ zmínil Mora. Chodí i na doučování angličtiny, aby se co nejlíp připravil na angažmá v Evropě.
Přítelkyni ještě nemá, rodinu pochopitelně také ne. „Dopoledne mám většinou trénink, o půl dvanácté vyrazím do školy, kde jsem do půl čtvrté. Pak jdu domů, najím se, odpočinu si a potom se vrátím do klubu a přidám si ještě něco navíc,“ popsal Mora vlastní denní režim.
Na sedmnáctiletého kluka mluví uvědoměle, skromně a rozumně. „Jsem tichý člověk, nerad se něčím chlubím,“ vysvětlil, proč nemá na rukou žádné drahé šperky nebo hodinky. Z každé věty je znát, jaký má sen. „Chci hrát v Evropě,“ zdůraznil. Za nejlepší hráče bere Pelého a Diega Maradonu, jako dítě vzhlížel k Javieru Hernándezovi, známému jako Chicarito. Hrál za Manchester United, Real Madrid nebo West Ham. Mora určitě půjde v jeho stopách, bude možná ještě lepší.
Protože je mu sedmnáct, nemůže ještě kvůli pravidlům FIFA přestoupit do Evropy. Vše se změní až s osmnáctými narozeninami. Mora zaujal už skauty Barcelony, Paris Saint-Germain, Manchesteru City, AC Milán či Realu Madrid. „Neřeknu konkrétní klub, ale chci do velkého týmu. Hrát proti nejlepším,“ poznamenal Mora. „Sleduji evropský fotbal, nejvíc anglickou a španělskou ligu. Znám své možnosti a představuji si konkrétní situace, jak bych se v nich zachoval. A vidím se tam,“ přidal.
Dospělý bude letos 14. října. Pak se jistě přivalí první oficiální nabídky. Před začátkem mistrovství světa podepsal ještě nový tříletý kontrakt v Tijuaně. Má jít o nejlepší smlouvu v historii klubu. Dostal desítku na dres, jako označení pro špílmachra. Součástí dohody jsou jasně popsané podmínky, za jakých může přestoupit.
Aktuální tržní hodnota talentovaného hráče činí podle renomovaného serveru Transfermarkt deset milionů eur (asi 240 milionů korun). Jenže dají se očekávat vyšší finanční nároky. „Za to si nekoupíte ani jednu jeho nohu,“ usmála se hráčova agentka Rafaela Pimenta, nástupkyně Mina Raioly, která stojí za hráči, jakými jsou Erling Haaland, Paul Pogba nebo Matthijs de Ligt.
Teď má v plánu posunout další klenot. Že ho uvidíme v Evropě, je téměř jisté, ale v jakém klubu?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1