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Repre tě potřebuje! Dostaň se do hry po boku fotbalových legend

Ve videu, jehož hlavním hrdinou můžeš být, tě podpoří také Petr Švancara
Ve videu, jehož hlavním hrdinou můžeš být, tě podpoří také Petr ŠvancaraZdroj: Staropramen
iSport.cz
MS fotbal 2026
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Český fotbalový tým čeká zápas o všechno. Právě v takových chvílích se ukazuje síla celého týmu.Ten ale netvoří jenom jedenáct borců na hřišti, ale každý jeden z nás u piva nebo na tribuně. Staropramen, jako partner reprezentace proto sází na kampaň „REPRE TĚ POTŘEBUJE!“. Chce tak vyburcovat celý fotbalový národ, protože hlas a energie fanoušků mají pro hráče na trávníku obrovskou váhu.

Zapomeň na nudné koukání na televizi s rukama v kapse. Projekt od Staropramenu tě vtáhne přímo do akce. Díky unikátnímu videu můžeš hrát v tomhle fotbalovém příběhu hlavní roli a poslat týmu podporu, která ho pořádně nakopne. Pivovar zkrátka bourá bariéru mezi hřištěm a fanoušky a dělá z tebe přímého člena reprezentační party.

Zabere to jen pár vteřin. Stačí mobilem naskenovat QR kód, zadat jméno a nahrát svou fotku. Hned uvidíš interaktivní video, kde jsi hlavním hrdinou a sám rozhoduješ, jak se bude děj vyvíjet. Abys v tom nebyl sám, ve videu tě podpoří i fotbaloví baviči Petr Švancara a Luděk Zelenka.

Tenhle nápad zapadá do toho, jak Staropramen k fotbalu přistupuje. Partnerem národního týmu je už od roku 2019 a razí jasné heslo: fotbalová rodina drží spolu v každé situaci. Žádné rozdíly se nedělají, a proto smíchovský pivovar podporuje i ženskou fotbalovou reprezentaci. 

Kampaň potkáte skoro všude. Masivně běží na internetu, sociálních sítích, YouTube a emoce z fotbalu přenáší i na velká plátna v kinech CineStar. Cílem je vytvořit obrovskou fanouškovskou vlnu, která české fotbalisty požene dopředu. Výzva tak nemine nikoho, kdo má v srdci fotbal.

Chceš ukázat, že za naším týmem stojíš, když je to nejvíc potřeba? Zapoj se, vytvoř si vlastní video se svým jménem i tváří a sdílej ho na sítích. 

Nakenuj QR kód, zadej jméno a fotku a hned uvidíš interaktivní video

 

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