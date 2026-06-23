Repre tě potřebuje! Dostaň se do hry po boku fotbalových legend
Český fotbalový tým čeká zápas o všechno. Právě v takových chvílích se ukazuje síla celého týmu.Ten ale netvoří jenom jedenáct borců na hřišti, ale každý jeden z nás u piva nebo na tribuně. Staropramen, jako partner reprezentace proto sází na kampaň „REPRE TĚ POTŘEBUJE!“. Chce tak vyburcovat celý fotbalový národ, protože hlas a energie fanoušků mají pro hráče na trávníku obrovskou váhu.
Zapomeň na nudné koukání na televizi s rukama v kapse. Projekt od Staropramenu tě vtáhne přímo do akce. Díky unikátnímu videu můžeš hrát v tomhle fotbalovém příběhu hlavní roli a poslat týmu podporu, která ho pořádně nakopne. Pivovar zkrátka bourá bariéru mezi hřištěm a fanoušky a dělá z tebe přímého člena reprezentační party.
Zabere to jen pár vteřin. Stačí mobilem naskenovat QR kód, zadat jméno a nahrát svou fotku. Hned uvidíš interaktivní video, kde jsi hlavním hrdinou a sám rozhoduješ, jak se bude děj vyvíjet. Abys v tom nebyl sám, ve videu tě podpoří i fotbaloví baviči Petr Švancara a Luděk Zelenka.
Tenhle nápad zapadá do toho, jak Staropramen k fotbalu přistupuje. Partnerem národního týmu je už od roku 2019 a razí jasné heslo: fotbalová rodina drží spolu v každé situaci. Žádné rozdíly se nedělají, a proto smíchovský pivovar podporuje i ženskou fotbalovou reprezentaci.
Kampaň potkáte skoro všude. Masivně běží na internetu, sociálních sítích, YouTube a emoce z fotbalu přenáší i na velká plátna v kinech CineStar. Cílem je vytvořit obrovskou fanouškovskou vlnu, která české fotbalisty požene dopředu. Výzva tak nemine nikoho, kdo má v srdci fotbal.
Chceš ukázat, že za naším týmem stojíš, když je to nejvíc potřeba? Zapoj se, vytvoř si vlastní video se svým jménem i tváří a sdílej ho na sítích.