Na Mexiko s dalšími třemi změnami a bez Schicka?! Šanci vyhlíží dva debutanti
PŘÍMO Z MEXIKA | Trenérovi fotbalové reprezentace Miroslavu Koubkovi vrtá složení sestavy hlavou, to bylo zřejmé již po prvním utkání na mistrovství světa, kdy udělal hned pět změn v základu. A i nyní podle informací iSportu přemýšlí o dalších personálních přesunech pro závěrečné vystoupení ve skupině proti Mexiku, zahrát by si poprvé na turnaji mohla dvojice ze Chance Ligy. Postupová MATEMATIKA na MS 2026 ZDE >>>
Do obrany kouč sahat nebude. Brankář Matěj Kovář, zkušení stopeři Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí i bek Vladimír Coufal jsou jasní. Stejně tak středopolaři Michal Sadílek s Lukášem Červem by spolu měli naskočit jako naposledy proti JAR.
Na levé straně a v útoku však pravděpodobně nastanou rošády. Do akce by se poprvé mohl dostat wingbek David Douděra, jemuž se podařily přípravné zápasy s Guatemalou i Kosovem, i Denis Višinský místo Vladimíra Daridy. Ten v generálce v New Yorku poprvé v reprezentaci skóroval a stejně jako Douděra ještě na mistrovství světa nenastoupil ani na minutu. V áčku začíná.
Teď, v klíčovém utkání s Mexikem v nadmořské výšce kolem 2200 metrů, by se na podhrotových pozicích mohl potkat s Pavlem Šulcem, jenž po duelu s Jižní Koreou ze základu vypadl. Na nedělním tréninku v Mansfieldu s ním Miroslav Koubek dlouho rozprávěl, je možné, že ho mentálně chystal na vrácení do sestavy.
A hrotový útočník? Tady se možná schyluje k překvapení, protože pozice Patrika Schicka po dvou bezgólových představeních již tak pevná být nemusí. Na špici ho údajně může nahradit univerzál Adam Hložek, ne nikdo z klasických devítek z Chance Ligy (Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Jan Kuchta).
Pokud se trenér opravdu rozhodne k tomu kroku a v následujících hodinách nenastane nic mimořádného, mohli by Češi dle našich redakčních zdrojů v Mexico City nastoupit takhle:
Kovář
Holeš, Hranáč, Krejčí
Coufal, Červ, Sadílek, Douděra
Šulc, Višinský
Hložek
Koubek finální složení nicméně hráčům ještě nepotvrdil, tým čeká ještě oficiální předzápasový trénink. Třeba se ještě přes noc plány změní, nicméně nyní se to rýsuje takhle.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1