Šokuje raněný český lev domácí Mexiko a odvrátí vyřazení? Koubek musí trefit sestavu
PŘÍMO Z MEXIKA | Dva fotbalové zázraky už Aztécký stadion viděl. V roce 1970 zde do půl těla svlečený Pelé slavil třetí titul mistra světa. Na stejném místě, jen o šestnáct let později, spáchal největší krádež v dějinách fotbalu Diego Maradona. Gól rukou proti Anglii vešel do historie. Monumentální stavba v Mexico City čeká na třetí geniální okamžik světového šampionátu. Napíše ho odepisované Česko? Proč ne! Víra umírá poslední. Kde jinde se vymanit ze spárů osudu než v srdci Mexika proti domácím Los Tricolores. Výhra = postup. Jiný výsledek je nepřípustný. „Dokážeme se semknout,“ vzkazuje Vladimír Darida. Postupová MATEMATIKA na MS 2026 ZDE >>>
Představte si klasickou scénu ze slavných komiksů od Marvelu. Akční hrdina padá z výšky dolů, pod ním zeje nekonečná propast. V poslední možné chvíli, v jakémsi zvířecím pudu sebezáchovy, máchne rukou, aby se zachytil o výstupek ve skále. Nakonec najde zbytky sil, vrátí se na pevnou zem a úlevně vydechne. Svede stejnou akční scénu Krejčí a spol.? Musí. Jinak odletí z Ameriky s ostudou…
Český lev je raněný. Přes Atlantik teče z domova strašlivé množství negativních zpráv. Slova podpory se ztrácejí v řece urážek, nadávek a bezbřehé nedůvěry... Fanoušky nakrkla nuda v Atlantě. Pasivní výkon proti Jihoafrické republice, výsledek 1:1 a pozápasové výroky Miroslava Koubka. „Výkon vidím pozitivně,“ pronesl k překvapení všech. Kombinace těchto událostí lidi v Česku šíleně nadzvedla.
Po marných představeních s Jižní Koreou (1:2) a JAR jen promile národa věří, že střelka kompasu ukáže po zápase s Mexikem na sever (do Bostonu nebo Seattlu), nikoliv na východ, tedy domů. Moc důvodů k optimismu vážně najít nejde. Pojďme si je projít.
Šance pro Česko?
Za prvé:Mexiko hraje o suchý z nosu. První místo má jisté. Zřejmě postaví řadu náhradníků čekajících na šanci. Kompaktnost domácích hrdinů se může zbortit. Čili šance pro Česko.
Ostatně domácí příznivci, s nimiž reportéři iSportu hovořili v pondělí večer po příletu do Mexico City, svým chlapcům moc nevěří. „Dřív jsme měli opravdu silný tým, nyní nemáme takovou generaci. Sice jsme oba zápasy vyhráli, ale není to ono. S Českem to skončí 1:1,“ říká před malou samoobsluhou Mateo. „Vyhrajete 2:1,“ mávne rukou Santiago. „Nebudeme hrát v nejsilnějším složení,“ dodá při odchodu.
Mimochodem, počasí je tady zatím mnohem příjemnější než v Texasu. Přes den ukazuje teploměr něco málo přes dvacet stupňů, v noci třináct, občas se vyskytne nějaký deštík, slunce je schované pod mrakem. Samozřejmě je cítit smog, kopce v dálce jsou jím zahalené, ale s tím člověk v jednom z nejlidnatějších měst planety počítá.
Za druhé: Přece ksakru není možné, aby Koubkova parta byla tak špatná a projevem ze všech nejhorší. Napotřetí ukáže jinou tvář – atraktivnější a sebevědomější.
Za třetí: Žádné třetí neexistuje. Všechno ostatní hraje proti Česku: aktuální forma, nadmořská výška 2250 metrů, silný domácí výběr, pětihvězdičková kulisa na ikonickém Aztéckém stadionu, skvělý trenér Javier Aguirre, jehož chválil i Pavel Nedvěd.
„Bude to náročné, to všichni víme. Jsou tam faktory, které třeba mohou hrát proti nám. Ale my se dokážeme semknout. Máme tady partu, která chce něco dokázat. A věřím, že to zvládneme,“ burcuje nejstarší z týmu Vladimír Darida.
Právě po jeho odchodu z hebkého trávníku stadionu v Atlantě se začala česká hra bortit. Je otázkou, zda dostane znovu šanci rozjet duel. „Trenér musí trefit sestavu,“ připomíná Nedvěd.
Miroslavu Koubkovi se to celkem povedlo proti JAR, pět změn v sestavě mělo své opodstatnění i efekt na hřišti. Další změny, nucené i nevynucené, se už nepovedly. Z bramboračky servírované v druhém poločase nic dobrého nevzešlo.
Teď redakční zdroje tuší další tři rošády, již během úterý psal web iSport o premiérové šanci pro Denise Višinského s Davidem Douděrou a návratu Pavla Šulce do zahajovací jedenáctky. Čili bez Patrika Schicka, Vladimíra Daridy, Alexandra Sojky a s Adamem Hložkem na hrotu.
„Hrajeme o postup do další fáze mistrovství světa, se vším všudy to bude jeden z nejlepších zápasů v reprezentaci,“ těší se Darida, byť možná začne na lavičce náhradníků. „Jsme až do posledního zápasu skupiny ve hře o postup, je o co hrát. Musíme udělat všechno pro to, abychom zápas v Mexiku zvládli, získali konečně tři body a postoupili ze skupiny. To je náš cíl.“
Snad se bude národnímu týmu poprvé na šampionátu tleskat a ve dvacetimilionové metropoli nepropukne peklo jako v nedalekém Popocatépetlu.
Tahání z klobouku
pohled Michala Kvasnici
Kéž by to vyšlo a Miroslav Koubek si nás všechny namazal na chleba, tak jak to umí málokdo. Fakt si to přeju, postup ze základní skupiny mistrovství světa by byl úspěch, který český fotbal extrémně potřebuje. Z důvodů sportovních, ekonomických i reputačních. Každopádně pokud se potvrdí informace iSportu o dalších třech změnách... Nic proti klukům, jako je Denis Višinský, potenciál v něm je, budoucnost taky. Ale že ho má například takový Adam Karabec nyní v Mexiku sledovat doma u televize hrajícího v základu místo sebe? Koubkův výběr sestavy už připomíná spíš bezradné tahání z klobouku než promyšlené tahy, které veřejnost od takticky precizního a velezkušeného trenéra očekávala. Včetně mě, jenž byl pro nástup čtyřiasedmdesátiletého kouče k reprezentaci už loni na podzim. Byl pro mě jasnou volbou, věřil jsem v progres. Teď na mě celé fungování národního týmu působí velmi rozpačitě. Snad se mýlím...
Sestavy podle iSportu
Sestava Michala Kvasnici:
Kovář
Coufal - Holeš - Krejčí - Zelený
Sochůrek - Sadílek
Douděra - Sojka - Hložek
Schick
Sestava Radka Špryňara:
Horníček
Holeš - Hranáč - Krejčí
Coufal - Sadílek - Červ - Sojka
Chytil - Hložek
Schick
Sestava Pavla Baláže:
Kovář
Coufal - Holeš - Krejčí - Zelený
Souček - Sochůrek
Šulc - Sadílek - Hložek
Schick
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1