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Analýza Mexika: intuitivní fotbal s předimenzovaným středem. Musíme kašlat na kombinaci

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Analýza Mexika: Nejtěžší zkouška, království záložníků a intuitivní fotbal. Pomůže rotace? • Zdroj: isport.tv
Mexiko porazilo Jižní Koreu těsně 1:0
Mexický talent Gilberto Mora v utkání MS proti JAR
Mexický talent Gilberto Mora v utkání MS proti JAR
Mexický talent Gilberto Mora v utkání MS proti JAR
Mexický talent Gilberto Mora (vlevo) v utkání MS proti JAR
Kouč Mexika Javier Aguirre během utkání proti Jižní Koreji
Mexiko porazilo Jižní Koreu těsně 1:0
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Bartoloměj Černík
MS fotbal 2026
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Česká labutí píseň na mistrovství světa, nebo úspěšný pokus o prodloužení pobytu v Severní Americe? Těžké odhadovat. Prakticky jisté ale je, že národní tým čeká nejtěžší zkouška ve skupině. „Mexiko je pozoruhodné v tom, že hraje nesmírně intuitivní fotbal. Chování ve výstavbě není nadrilované od trenéra, je to o pocitu,“ líčí v tradiční analýze soupeře expert iSportu a trenér Petr Ruman. Je šance favorita na Aztéckém stadionu skolit? Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Herní styl

„Technika a kontrola hry pomocí přihrávek, to je mexická DNA. Země dlouhodobě vychovává dobré střední záložníky, kteří dokážou diktovat tempo zápasu a je to vidět. Charakteristický je pro tým i vysoký presink, asi nejvýraznější z týmů skupiny A. Na rozdíl od nich také nejsou Mexičané tak rozlítaní, defenzivní práce je pro ně naprosto klíčová součást hry a promítá se i do jejich formy v roce 2026. Nejen že deset zápasů za sebou neprohráli, ale také dostali pouze dvě branky.“

Hra proti míči

„V praxi to sice není nic nového, hraje tak třeba i Lipsko nebo Rakušané, ale Mexičané mají velmi zajímavý presink. Mužstvo se ve formaci 4–1–4–1 snaží zabránit kolmým přihrávkám soupeře tak, že každý hráč má přidělený svůj pruh, a pokud se do něj dostane protivník s míčem do určité vzdálenosti, vystupuje proti němu. (viz obrázek) Tím nutí soupeře do diagonálních přihrávek a zpomalení hry. Není to osobní obrana a Mexiko za každou cenu nechce ihned vyhrát míč, ale vytvářet tlak velmi organizovaně. Při rozehrávce od brány stojí vysoko a zvládnou udusit i silného soupeře. A ještě jedna maličkost, Češi se musí mentálně obrnit. Soupeř rád kouskuje rytmus hry drobnými a neviditelnými fauly.“

Analýza hry Mexika od experta a trenéra Petra Rumana

Hra s míčem

„Není to pro nás dobrá vyhlídka.

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