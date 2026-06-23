Analýza Mexika: intuitivní fotbal s předimenzovaným středem. Musíme kašlat na kombinaci
Česká labutí píseň na mistrovství světa, nebo úspěšný pokus o prodloužení pobytu v Severní Americe? Těžké odhadovat. Prakticky jisté ale je, že národní tým čeká nejtěžší zkouška ve skupině. „Mexiko je pozoruhodné v tom, že hraje nesmírně intuitivní fotbal. Chování ve výstavbě není nadrilované od trenéra, je to o pocitu,“ líčí v tradiční analýze soupeře expert iSportu a trenér Petr Ruman. Je šance favorita na Aztéckém stadionu skolit? Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Herní styl
„Technika a kontrola hry pomocí přihrávek, to je mexická DNA. Země dlouhodobě vychovává dobré střední záložníky, kteří dokážou diktovat tempo zápasu a je to vidět. Charakteristický je pro tým i vysoký presink, asi nejvýraznější z týmů skupiny A. Na rozdíl od nich také nejsou Mexičané tak rozlítaní, defenzivní práce je pro ně naprosto klíčová součást hry a promítá se i do jejich formy v roce 2026. Nejen že deset zápasů za sebou neprohráli, ale také dostali pouze dvě branky.“
Hra proti míči
„V praxi to sice není nic nového, hraje tak třeba i Lipsko nebo Rakušané, ale Mexičané mají velmi zajímavý presink. Mužstvo se ve formaci 4–1–4–1 snaží zabránit kolmým přihrávkám soupeře tak, že každý hráč má přidělený svůj pruh, a pokud se do něj dostane protivník s míčem do určité vzdálenosti, vystupuje proti němu. (viz obrázek) Tím nutí soupeře do diagonálních přihrávek a zpomalení hry. Není to osobní obrana a Mexiko za každou cenu nechce ihned vyhrát míč, ale vytvářet tlak velmi organizovaně. Při rozehrávce od brány stojí vysoko a zvládnou udusit i silného soupeře. A ještě jedna maličkost, Češi se musí mentálně obrnit. Soupeř rád kouskuje rytmus hry drobnými a neviditelnými fauly.“
Hra s míčem
„Není to pro nás dobrá vyhlídka.