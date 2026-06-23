Krejčí: Že nemáme z fotbalu radost? Na každého působí odlišné vjemy... Výhry by to otočily
PŘÍMO Z MEXIKA | Zažil velkolepá utkání v Lize mistrů, Premier League, La Lize i EURO 2024 v Německu. „Ale tohle je jednoznačně největší zápas kariéry – a nejen mé,“ podotkl kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí před duelem v Mexiku. Promluvil také o tom, proč zatím národní tým na mistrovství světa v Americe nepůsobí jako parta, která má z fotbalu na životní akci radost. Program MS 2026 ZDE >>>
Tušíte, co vás na Aztéckém stadionu čeká?
„Rozhodně nic jednoduchého. Mexiko ukázalo sílu týmovou i individuální. Připravujeme se, víme, jakou to má pro nás důležitost. Tak k tomu přistoupíme. Těšíme se, jdeme na to!“ (úsměv)
Upřímně, zatím jste působili tak, že nemáte příliš radost z fotbalu. Vrátí se vám lehkost teď?
(přemýšlí) „Je to hodně široká otázka na širokou odpověď. Na každého z nás působí několik odlišných vjemů zároveň. Je to první velký šampionát pro nás všechny, každý to má jinak. Může tam být tlak, strach, něco jiného... Nemůžu mluvit za všechny, ale je to normální, běžná věc. Musíte si tím projít, abyste pak s touto zkušeností automaticky rostli výš. Až potom se přidává větší radost, uvolnění. Musel bych mluvit strašně dlouho, abych to vysvětlil. Samozřejmě máme všichni radost z fotbalu, milujeme tu hru, milujeme reprezentování našeho národu. Když se k tomu pak přidají i výhry, otočí tyto věci všechno na úplně jinou stranu. Je to přirozená věc, realita, ve které se teď nacházíme. A je na nás, abychom to otočili.“
V největším zápase kariéry?
„Je to jednoznačně největší zápas kariéry, ale nejen mojí. Uvědomujeme si, na jakém turnaji jsme, jak velký zápas nás čeká, v jaké atmosféře se odehraje. Moc dobře jsme si toho vědomi.“
Po remíze s Jižní Afrikou jste říkal, že si musíte s ostatními promluvit a probrat přístup...
„Konverzace se vedou neustále, po celou dobu turnaje, po každém zápase. Pro nás je strašně důležité, abychom tady uspěli.“
A co jste si teda řekli?
„Dovnitř vás určitě nedostanu.“ (úsměv)
Fajn, tak aspoň takhle: jaké byly poslední dny v Dallasu?
„Poslední dny jsme strávili standardně, připravovali jsme se postupně jako na každý zápas. Takticky na hřišti i u videí. Víme, že výsledky ani výkony nebyly podle představ, ale víme, co nás čeká a k čemu směřujeme. To je hlavní fokus a zodpovědnost každého jednoho z nás, abychom k tomu přistoupili tak, že předvedeme tříbodový výkon. Já opravdu jednoznačně věřím, že Mexiko můžeme porazit. Proto tady jsme, postup ze skupiny je náš cíl. Víme, co nás k tomu vede. Soustředíme se jen na to.“
Může pomoct zkušenost z baráže?
„Jsme v podobné situaci, jako jsme byli v březnu. Může nám to dát určitou zkušenost, přebereme si výkony i posloupnost, která následovala. Uvědomujeme si, co jsme tehdy potřebovali, teď to můžeme přenést.“
I rady českých fotbalových legend, které máte kolem sebe v týmu?
„Víme to, motivují nás hráče i fanoušky. Jejich příběhy jsou neskutečné, to je náš hnací motor, abychom se jim dokázali aspoň trošku přiblížit. Když ne individuálně, tak týmově, abychom dosáhli na něco, na co budeme vzpomínat.“
Speciální motivace asi není třeba, že?
„O motivační složce není vůbec potřeba mluvit, každý si uvědomuje velikost turnaje. Vedeme mezi sebou neustále debaty o tom, co tenhle turnaj znamená pro nás i Česko. Už jen těmito konverzacemi si víc a víc uvědomujete, co chcete dokázat a kam se chcete dostat. To je dostatečná motivace pro všechny. Samozřejmě si ještě něco řekneme před zápasem, to je normální. Ale určitě nic extra navíc není třeba. Myslím, že je to na nás cítit a vy si to určitě taky uvědomujete.“ (úsměv)
Domácí si zase uvědomují kvalitu vašeho nového spoluhráče Raúla Jiméneze, byť asi začne na lavičce.
„Co se týče Raúla Jiméneze, mým spoluhráčem ve Wolves se stal až během šampionátu, takže osobně ho zatím neznám. To přijde na řadu až v následujících dnech, ale má neskutečnou kvalitu. Je to světový útočník, který to ukazuje v reprezentaci i na klubové úrovni.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1