Koubek o svém hodnocení po JAR: Omlouvám se, je to moje chyba. Vsadíme na aktuální formu
PŘÍMO Z MEXIKA | Na tiskové konferenci před zápasem s Mexikem na mistrovství světa byl Miroslav Koubek v úplně jiné náladě, než posledně. Do media centra přišel s úsměvem. Možná i proto, že si předtím zvenku na telefon natočil nádherný Aztécký stadion. Po jedné z otázek deníku Sport a webu iSport vysvětlil, jak myslel slova o „pozitivním výkonu“ proti Jihoafrické republice. „Je to moje chyba. Omlouvám se. Měl jsem více rozvést pozitivní věci, které se v utkání bezpochyby objevily,“ pravil. Program MS 2026 ZDE >>>
Jste připraveni vyhotovit proti Mexiku fotbalový zázrak?
„Víme, že hrajeme se soupeřem, který získal z předchozích kol šest bodů. Určitě bude v dobré psychické pohodě. Viděl jsem oba zápasy. Můžu jen potvrdit, že se jedná o kvalitní mužstvo. Očekávám masivní podporu diváků a dobrý výkon.“
Jdou informace, že vzhledem k jistotě prvního místa nastoupí Mexiko v improvizované sestavě, například bez Raúla Jimeneze. Je to pro vás výhoda?
„Nezabýváme se strategií soupeře. Existuje řada variant, jak mohou nastoupit. I když kolega sestavu protočí, stejně půjde o silného soupeře, má dobré hráče. Soustředíme se na sebe, s cílem a motivací udělat vše proto, abychom uspěli. Pokud jde o Jimeneze, je to vynikající útočník, světový hráč.“
Čeká vás nadmořská výška 2250 metrů nad mořem…
„Ano. (usměje se) Tato otázka se opakuje na každé tiskové konferenci. Snažíme se myslet pozitivně, nebrat si to do hlavy. Je to prostě dané. Nic s tím nesvedeme.“
Jaké byly poslední dny pod tlakem a silnou kritikou?
„Nejprve bylo potřeba si odpočinout, poté přejít k přípravě na soupeře. Ať na hřišti nebo u videa. Neslo se to v klidu, v koncentraci. Samozřejmě s motivačními informacemi pro hráče. Nejsme ve stádiu, kdybychom byli psychicky dole, jak by si někdo mohl myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná. Věřím, že uspějeme.“
Dříve jste měli hráče jako Tomáš Rosický. Neschází vám podobná typologie?
„Současná generace se musí prezentovat velkou týmovostí. Tomáš Rosický je inspirací, nicméně bych chtěl zdůraznit, že v kádru máme individuálně velmi dobré hráče. Ovšem týmovost musí být naše první zbraň, na kterou si sáhneme.“
Zase stojíte před utkáním, ve kterém musíte zvítězit. Stejně jako v baráži. Může vám tato zkušenost pomoct?
„Může být. Je to naše nová baráž. Poslední šance. Zkušenost z března je určitě dobrá. Věřím tomu, že i proti papírově silnějším soupeřům, a tím myslím především Dány, můžeme uspět.“
Kdybyste měl říct tři věci, které musíte oproti předchozím duelům zlepšit, jaké to budou?
„Po posledním zápase s JAR jsem řekl, že výkon byl pozitivní. Měl jsem na mysli pozitivní věci, které se v zápase bezpochyby objevily, ale měl jsem je více rozvést. S výkonem jsem samozřejmě byl nespokojený, je to moje chyba. Omlouvám se. A co musíme oproti předchozím duelům zlepšit? Práci s míčem. Je potřeba se udržet na balonu. Pokud se neudržíme, padáme dolů. A takový náš plán není. Nikdo nikomu nedává pokyn, dejte branku a zatáhněte se. Musíme zlepšit držení míče. Proti Koreji to bylo 60 proti 40, s JAR dokonce 68 proti 32. Pokud nemáte míč, potom samozřejmě padáte, ubývají síly, hrajete bez balonu. My nepotřebujeme naběhat kilometry. Jsme si vědomi, kde máme rezervy, prostor ke zlepšení. Také potřebujeme udržet vedení. Porážka, podruhé remíza, snad to do třetice vyjde. Vstřelíme první gól a vyhrajeme. Největší pozitivum proti JAR byl počet vytvořených brankových situací, oproti Koreji nastalo zlepšení, snad v tom budeme pokračovat.“
Nebojíte se udělat změny v sestavě. Jak se bude hledat balanc mezi nováčky a zkušeností?
„Já jsem netoužil po změnách, ale některé věci nefungovaly. Vysněná sestava se zpočátku nechytila. Po baráži jsme si mysleli, že ji máme vytvořenou. Už s Guatemalou to nebylo ono, pak přišla Korea, reakce musela následovat. Já nemám rád rotaci, to víte. Pokud jde o tento zápas, uvidíme, kolik uděláme změn. Musíme zohledňovat aktuální formu ze zápasů i z tréninku.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1