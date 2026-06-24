Soupeř Anglie cítil křivdu, trenér se zlobil: VAR šel na kafe? U sporných situací hráč Plzně
Objímal hráče, mával fanouškům na tribuně. Fotbalový trenér Carlos Queiroz se radoval z remízy s Anglií (0:0), která výrazně posunula ghanskou reprezentaci do vyřazovací části mistrovství světa v Americe. Přesto byl na tiskové konferenci až jedovatý. „Omlouvám se za sarkasmus, ale kdybych mluvil vážně, potrestají mě. Takže si z toho dělám legraci,“ zakončil vlastní hodnocení. Aktuální postupová MATEMATIKA ZDE >>>
Portugalskému kouči se nelíbily dvě sporné situace z druhého poločasu. V obou sehrál hlavní roli útočník Prince Adu, který patří plzeňské Viktorii. „Nejsem si jistý, jestli VAR na mistrovství světa ještě funguje. Máme pořád VAR? Funguje?,“ zeptal se Queiroz vedle sedícího zástupce FIFA.
Adu zasáhl do zápasu jako střídající hráč. Na hřišti byl teprve chvíli a v 67. minutě se dostal do první akce. Mezi dvěma stopery se tlačil za balonem, když se ještě před vápnem srazil s anglickým brankářem Jordanem Pickfordem.
Na první pohled šlo o podezřelý souboj, který honduraský rozhodčí Saíd Martínez vyhodnotil jako nedovolený zákrok útočícího hráče. Queiroz okamžitě vyletěl z lavičky, u postranní čáry byl aktivní. „Pickford měl být vyloučen, o tom není pochyb,“ řekl po zápase.
Nad kontroverzním momentem se pozastavili i komentátoři v přímém přenosu ČT sport. „Ghaňané se logicky dožadují toho, že fauloval spíš Pickford. A takové zákroky mimo vápno jsou pro brankáře vždycky fatální,“ sdělil expert Luděk Zelenka.
Jenže trenéra Ghany naštvala v utkání ještě víc jiná situace. Adu se hnal v 79. minutě do rychlého brejku, ale při převzetí míče zpomalil. Když se dostal do pokutového území, přiletěl k němu z levé strany stoper Ezri Konsa a viditelně ho rozhodil.
Dvaadvacetiletý hráč, o něhož je údajně zájem v Evropě, se poroučel k zemi a v pádu stačil ještě vystřelit. Faul se v jeho prospěch opět nepískal. „Videorozhodčí byl zřejmě ve druhé půli zápasu na dovolené,“ zmínil Queiroz a pokračoval. „VAR si zase jednou zašel na kafe. Je to jasná penalta a červená karta. Máte nějaké pochybnosti, nebo jsem na tom zápase byl jenom já?“
Konsově podezřelém zákroku se podrobně věnovali experti v Anglii. „Když jsme viděli, jak Konsa šel do toho souboje, zatrnulo nám,“ přiznal Darren Cann, asistent rozhodčího z finále mistrovství světa 2010, pro BBC One. „Jako fanoušek Anglie jsem rád, že se nepískala penalta, ale VAR se k tomu měl vrátit,“ zdůraznil.
Jako odůvodnění uvedl následující: „Konsa šel do souboje ve výskoku, neměl své tělo pod kontrolou a zasáhl útočníka. Podle mě to bylo penalta.“ Souhlasil s tím také bývalý anglický kanonýr Wayne Rooney: „Myslím si, že to byla penalta. Konsa podstoupil obrovské riziko.“
Šance na postup ze skupiny LŠance dle pozice
Ghana nakonec uhrála bezbrankovou remízu, i když Angličané celý zápas dominovali na míči. Do šancí se dostali v pokročilé fázi utkání akorát Harry Kane a Nico O´Reilly. Obě reprezentace mají po dvou kolech v základní skupině čtyři body, tím pádem také velkou naději na postup.
„Nakonec říkám, že remíza byla spravedlivá. Soupeř měl míč častěji na kopačkách, ale my jsme víc bojovali a vytvořili si své šance. Oni je měli až v závěru. Myslím, že jsou spokojení s remízou, stejně jako já,“ uzavřel Queiroz.
Přesto se nejde zbavit pocitu, že pachuť u něj ještě chvíli zůstane.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2
Ghana
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|4
Panama
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0