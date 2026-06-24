Češi hrají v kolosu na lávovém poli. Dojmy při příjezdu? Emoce pracují, je nekonečný
PŘÍMO Z MEXIKA | Národní tým bude o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa bojovat na lávovém poli, kde se psaly nejúžasnější příběhy fotbalových dějin. Na Aztéckém stadionu, jemuž Mexičané neřeknou jinak než Azteca. Gigantický železobetonový kolos byl dříve schopen pojmout 110 tisíc diváků, po přestavbě se jeho kapacita snížila. Na duel Česka s domácím Mexikem přijde „jen“ 87 500 diváků. Ke stavbě byl použit dynamit. Tuny dynamitu. Jinak by fotbalová katedrála nikdy nevznikla. Aktuální postupová MATEMATIKA ZDE >>>
Fanoušci reprezentace, kteří své úspory investovali do výpravy za Atlantik, sice naříkají kvůli náročnému cestování, změně časových pásem a finanční nákladnosti, ale navštíví stadiony, na které by se jinak jen těžko podívali.
Zelený Estadio Akron v Guadalajaře, klimatizovaný Mercedes-Benz Stadium v Atlantě a to nejlepší na konec – Aztécký stadion v Mexico City.
Když k němu přijíždíte taxíkem po nekonečné třídě Calzada de Tlalpan, vizuální šok je prvním vjemem, který se vám vryje do mozku. Z dálky dýchne historie, vzpomenete si na svlečeného Pelého, jak po získání svého třetího titulu mistra světa sedí jako král na ramenou brazilských spoluhráčů. Vybaví se vám bohem stvořený Diego Maradona, jak rukou pohřbívá Anglii, aby v tomtéž zápase prokličkoval celým hřištěm a vstřelil Gól století.
Je těžké se v tu chvíli soustředit na samotnou stavbu. Emoce pochodují. Vnější fasáda je tvořena mohutnými masivními žebry z betonu držícími velkolepou střechu. Jestliže aréna v Atlantě je prudce moderní a vypadá jako postavená experty z NASA, Aztécký stadion působí jako pravěké spící monstrum. Je obrovský, nekonečný, schovaný uprostřed hor.
Oproti Dallasu je v desetimilionové metropoli příjemně, profukuje svěží vítr, teploměr se zastavil na pár čárkách nad dvacítkou, ale ve čtvrtek nad ránem českého času bude uvnitř horko. Přes osmdesát tisíc nabuzených potomků Aztéků, Mayů a Olmeků bude chtít skalp utrápené české party.
Všude stoupá dým z pouličních grilů, místní stánkaři chystají neskutečně dobré tacos, kukuřici s chilli a limetkou a další speciality. Hudebníci mariachi troubí do trumpet, překupníci nabízejí poslední lístky. Ano, tohle je Mexiko. Tohle je fotbal v tom nejkrásnějším balení. Tohle je Aztécký stadion, který zve na audienci Česko.
Posvátné koloseum v jižní části Mexico City vůbec nemuselo stát. Stavbu provázely výrazné těžkosti. Důvod byl prostý: Postavit kolos na lávovém poli je nelidský úkol. Ale přesně to architekti Pedro Ramírez Vázquez a Rafael Mijares Alcérreca zamýšleli.
Šance na postup ze skupiny AŠance dle pozice
Budovat se začalo v roce 1962 na místě, které vytvořila erupce sopky Xitle. Neprostupná ztvrdlá láva komplikovala stavbu od samého začátku. Tehdejší těžká technika si neuměla poradit, souboj prohrávala. Proto architekti povolali pyrotechniky s tunami dynamitu. Podloží se muselo doslova rozstřílet. Traduje se, že velká nákladní auta odvezla na sto tisíc tun vulkanického šrotu. Pracovalo se čtyři roky, na staveništi bylo nepřetržitě 800 dělníků a inženýrů.
Zjednodušeně řečeno, vznikla díra v zemi, stadion byl do ní vytesán a tvrdé podloží posloužilo jako pevná skořepina. Hřiště je tak pod úrovní terénu, část tribun taky. Je to lákavé místo pro organizování jiných než fotbalových zápasů. V listopadu se na něm odehraje utkání NFL mezi San Franciscem a Minnesotou.
Nyní ale mají přednost Češi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1