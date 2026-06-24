Bosna - Katar 3:1. Žolík Mahmič si podmaňuje MS! Je nejvyhledávanějším hráčem světa
Když v Liberci v létě zadarmo podepisovali rakousko-bosenského šikulu Ermina Mahmiče, věděli, že může jít o terno. Že ale o rok později bude střílet góly na mistrovství světa? To je scénář, který si Jan Nezmar určitě nevysnil ani v těch nejdivočejších představách. Stále teprve jedenadvacetiletý hráč naskočil proti Kataru z lavičky, gólem poslal Bosnu na 99 % do vyřazovacích bojů, překonal rekord národního týmu a rozhodně se může po návratu domů těšit na zajímavé nabídky. Program MS 2026 ZDE >>>
Rozhodlo se to teprve ke konci jarní části. Mahmič nezažíval dobré období, herně ani mimo hřiště. A byť celou mládežnickou kariéru strávil v rakouských barvách, když se ozvala Bosna s nabídkou nominace na mundial neváhal. Jde o typický tah balkánského týmu, který se před nedávnem rozhodl sázet na hráče s dvojím občanstvím, kteří se ale nenarodili ve vlasti. Koneckonců, téměř polovina týmu Bosny na mistrovství jsou rodáky z Německa, Švýcarska či právě Rakouska.Nyní si mohou představitelé tamního svazu tleskat, v rukou mají hvězdu! Nejdříve obletělo všechny sestřihy Mahmičovo parádní dělo, kterým jako střídající hráč korigoval výsledek s Kanadou (1:3), nyní proti Kataru ukázal, že nešlo o náhodu. Tentokrát dostal dobrou půl hodinu prostoru, aby oživil za stavu 2:1 nervózní tým, který pro postup potřeboval nutně výhru. Liberecká desítka dobře doplnila vápno, převzala sklepnutí od spoluhráče a propálila brankáře Abunadu.
Dres šel okamžitě dolu. Naopak cena půjde nahoru. Že dá jedenadvacetiletý technický zdatný borec na šampionátu dva góly a mimochodem se stal historicky jediným dvougólovým střelcem Bosny na mistrovství světa, to už neunikne ani slepému skautovi. „Rozjelo se peklo. Předpokládám, že to bude pokračovat,“ komentoval první Mahmičův gól generální ředitel Slovanu Jan Nezmar. Měl pravdu.
Kdo po skončení zápasu otevřel web Transfermarkt, hned na něj vyskočil kukuč rodáka z Welsu. V tu chvíli byl totiž na renomovaném webu uživateli nejvyhledávanějším hráčem na světě. U jeho jména svítí cenovka 5 milionů euro, Slovan si jistě představuje vyšší částku. A za týden bude možná ještě úplně jinde.
Bosenská výhra 3:1 na Katarem totiž takřka jistě posílá Balkánce do play-off, se čtyřmi body se s nimi dá počítat na 99 %. Příští zastávka? Domácí USA.
Ermin Mahmič na serveru Transfermarkt • Transfermarkt
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|2
Kanada
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|3
Bosna
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|4
Katar
|3
|0
|1
|2
|2:10
|1