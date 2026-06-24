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ONLINE: Bosna - Katar 2:1. Aktivní duel z obou stran, remíza by pomohla českým nadějím

Kerim Alajbegovič slaví sůvj gól do sítě Kataru
Kerim Alajbegovič slaví sůvj gól do sítě KataruZdroj: Dirk Waem / Profimedia
Ivan Basič a Ahmed Fathy v souboji o míč
Fotbalisté Kataru
Sead Kolašinac, bosenský obránce, hlavičkuje míč v zápase s Katarem
Fotbalisté Bosny slaví první gól v zápase s Katarem
Liberecký záložník Ermin Mahmič v závěru utkání se Švýcarskem mírnil prohru Bosny a Hercegoviny
Liberecký záložník Ermin Mahmič v závěru utkání se Švýcarskem mírnil prohru Bosny a Hercegoviny
Fanoušci Kataru na MS
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MS fotbal 2026
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Závěrečný duel základní skupiny na mistrovství světa hrají fotbalisté Bosny a Kataru. Oba celky mají po jednom bodu a vítěz se významně přiblíží postupu do vyřazovací fáze, pro poraženého turnaj končí. Remíza by pro oba celky znamenala už jen malou šanci na postup, pomohla by ale českým fotbalistům - pokud však neprohrají s Mexikem. Kdo v Seattlu nakročí k postupu ze skupiny B? Utkání sledujte ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

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#TýmZVRPSkóreB
1Kanada21107:14
2Švýcarsko21105:24
3Bosna20112:51
4Katar20111:71

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