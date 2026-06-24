ONLINE: Bosna - Katar 2:1. Aktivní duel z obou stran, remíza by pomohla českým nadějím
Závěrečný duel základní skupiny na mistrovství světa hrají fotbalisté Bosny a Kataru. Oba celky mají po jednom bodu a vítěz se významně přiblíží postupu do vyřazovací fáze, pro poraženého turnaj končí. Remíza by pro oba celky znamenala už jen malou šanci na postup, pomohla by ale českým fotbalistům - pokud však neprohrají s Mexikem. Kdo v Seattlu nakročí k postupu ze skupiny B? Utkání sledujte ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|1
|1
|0
|7:1
|4
|2
Švýcarsko
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|3
Bosna
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|4
Katar
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1