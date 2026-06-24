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ONLINE: Bosna - Katar. Duel o třetí místo skupiny B, remíza by pomohla dalšímu osudu Česka

Liberecký záložník Ermin Mahmič v závěru utkání se Švýcarskem mírnil prohru Bosny a Hercegoviny
Liberecký záložník Ermin Mahmič v závěru utkání se Švýcarskem mírnil prohru Bosny a HercegovinyZdroj: ČTK / AP / Mark J. Terrill
Liberecký záložník Ermin Mahmič v závěru utkání se Švýcarskem mírnil prohru Bosny a Hercegoviny
Liberecký záložník Ermin Mahmič v závěru utkání se Švýcarskem mírnil prohru Bosny a Hercegoviny
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MS fotbal 2026
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Závěrečný duel základní skupiny na mistrovství světa čeká fotbalisty Bosny a Kataru. Oba celky mají po jednom bodu a vítěz se významně přiblíží postupu do vyřazovací fáze, pro poraženého turnaj končí. Remíza by pro oba celky znamenala už jen malou šanci na postup, pomohla by ale českým fotbalistům - pokud ale neprohrají s Mexikem Kdo v Seattlu nakročí k postupu ze skupiny B? Utkání startuje ve 21:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

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#TýmZVRPSkóreB
1Kanada21107:14
2Švýcarsko21105:24
3Bosna20112:51
4Katar20111:71

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