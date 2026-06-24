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ONLINE: Švýcarsko - Kanada 0:0. Evropané tlačí, hraje se o první místo ve skupině

Derek Cornelius z Kanady se snaží dostat k míči přes Breela Embola ze Švýcarska
Derek Cornelius z Kanady se snaží dostat k míči přes Breela Embola ze ŠvýcarskaZdroj: ČTK
Breel Embolo odvrací míč
Švýcarsko proti Kanadě
Kanada přivítala Švýcarsko ve Vancouveru
Breel Embolo si kryje míč
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Na fotbalovém mistrovství světa se dnes večer rozhodne mezi Kanadou a Švýcarskem o vítězi skupiny B. Oba týmy mají po čtyřech bodech, o tři více a lepší bilanci než zbývající dva soupeři Bosna a Hercegovina s Katarem. Ti v souběžně hraném utkání nastoupí od 21:00 v Seattlu. Utkání v kanadském Vancouveru startuje ve 21:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

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#TýmZVRPSkóreB
1Kanada21107:14
2Švýcarsko21105:24
3Bosna20112:51
4Katar20111:71

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