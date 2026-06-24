ONLINE: Švýcarsko - Kanada. Hostitelé šampionátu bojují o prvenství ve skupině
Na fotbalovém mistrovství světa se dnes večer rozhodne mezi Kanadou a Švýcarskem o vítězi skupiny B. Oba týmy mají po čtyřech bodech, o tři více a lepší bilanci než zbývající dva soupeři Bosna a Hercegovina s Katarem. Ti v souběžně hraném utkání nastoupí od 21:00 v Seattlu. Utkání v kanadském Vancouveru startuje ve 21:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|1
|1
|0
|7:1
|4
|2
Švýcarsko
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|3
Bosna
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|4
Katar
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1