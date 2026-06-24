Švýcarsko - Kanada 2:1. Evropané slaví, do play off MS půjdou z prvního místa
Fotbalisté Švýcarska na mistrovství světa zvítězili 2:1 nad Kanadou a ovládli skupinu B. Domácí tým postoupil do vyřazovací fáze ze druhého místa. Všechny branky ve Vancouveru padly ve druhém poločase. Skóre otevřel minutu po změně stran Švýcar Rúben Vargas a o jedenáct minut později zvýšil Johan Manzambi. Kanaďané ze závěrečného tlaku vytěžili jen snížení po trefě střídajícího Promise Davida. Program MS 2026 ZDE >>>
Švýcaři prošli skupinovou fází bez porážky, body ztratili jen při úvodní remíze 1:1 s Katarem, který nakonec do play off nepostoupil. Kanada i přes první porážku na turnaji uhájila druhou příčku před Bosnou a Hercegovinou při stejném bodovém zisku, ale s výrazně lepším skóre.
Švýcarsko teď narazí na jeden z osmi týmů ze třetích míst ve Vancouveru. Kanada už se doma na turnaji nepředstaví, příští zápas odehraje v Los Angeles proti druhému týmu ze skupiny A.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|2
Kanada
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|3
Bosna
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|4
Katar
|3
|0
|1
|2
|2:10
|1