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Švýcarsko - Kanada 2:1. Evropané slaví, do play off MS půjdou z prvního místa

Fotbalisté Švýcarska se radují z trefy proti Kanadě
Fotbalisté Švýcarska se radují z trefy proti KanaděZdroj: ČTK / AP Photo / Abbie Parr
Promise David z Kanady slaví branku proti Švýcarsku
Promise David z Kanady slaví branku proti Švýcarsku
Johan Manzambi ze Švýcarska slaví gól proti Kanadě
Johan Manzambi ze Švýcarska slaví gól proti Kanadě
Rubén Vargas se raduje z trefy proti Kanadě
Rubén Vargas střílí gól proti Kanadě
Derek Cornelius z Kanady se snaží dostat k míči přes Breela Embola ze Švýcarska
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Švýcarska na mistrovství světa zvítězili 2:1 nad Kanadou a ovládli skupinu B. Domácí tým postoupil do vyřazovací fáze ze druhého místa. Všechny branky ve Vancouveru padly ve druhém poločase. Skóre otevřel minutu po změně stran Švýcar Rúben Vargas a o jedenáct minut později zvýšil Johan Manzambi. Kanaďané ze závěrečného tlaku vytěžili jen snížení po trefě střídajícího Promise Davida. Program MS 2026 ZDE >>>

Švýcaři prošli skupinovou fází bez porážky, body ztratili jen při úvodní remíze 1:1 s Katarem, který nakonec do play off nepostoupil. Kanada i přes první porážku na turnaji uhájila druhou příčku před Bosnou a Hercegovinou při stejném bodovém zisku, ale s výrazně lepším skóre.

Švýcarsko teď narazí na jeden z osmi týmů ze třetích míst ve Vancouveru. Kanada už se doma na turnaji nepředstaví, příští zápas odehraje v Los Angeles proti druhému týmu ze skupiny A.

 

KonecLIVE
21

#TýmZVRPSkóreB
1Švýcarsko32107:37
2Kanada31118:34
3Bosna31115:64
4Katar30122:101

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