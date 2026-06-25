Maroko - Haiti 4:2. Outsider dvěma góly zaskočil Afričany, ti slaví postup z druhého místa
Fotbalisté Maroka zvítězili v posledním utkání skupiny C mistrovství světa nad Haiti 4:2 a obsadili v tabulce druhé místo o skóre za Brazílií. Outsider při svém loučení s turnajem v první půli dvakrát vedl, nejprve po vlastní brance gólmana Jasína Bunúa a pak po trefě Wilsona Isidora. Za africký celek vyrovnali Ašraf Hakimí a třetí brankou na šampionátu Ismáíl Saibárí. Po přestávce zajistili semifinalistovi minulého mistrovství výhru střídající Sufíán Rahimí a Džasím Jásin. Program MS 2026 ZDE >>>
Maročané si ve skupině připsali dvě vítězství a remízu s Brazílií. V úvodním kole vyřazovací fáze se v úterý ve 3:00 SELČ v mexickém Monterrey utkají s vítězem skupiny F, jíž zatím se čtyřmi body vévodí Nizozemsko a Japonsko. Haiti opouští šampionát s třemi porážkami.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brazílie
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|2
Maroko
|3
|2
|1
|0
|6:3
|7
|3
Skotsko
|3
|1
|0
|2
|1:4
|3
|4
Haiti
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0