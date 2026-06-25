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Maroko - Haiti 4:2. Outsider dvěma góly zaskočil Afričany, ti slaví postup z druhého místa

Haiti s Marokem předvedlo v první poločase divokou přestřelku 2:2
Haiti s Marokem předvedlo v první poločase divokou přestřelku 2:2Zdroj: ČTK/AP Photo
Haiti s Marokem předvedlo v první poločase divokou přestřelku 2:2
Haiti šlo v úvodu utkání s Marokem do překvapivého vedení 1:0
Haiti šlo v úvodu utkání s Marokem do překvapivého vedení 1:0
Saibárí a jeho gólová oslava
Maroko se raduje z vedoucího gólu proti Brazílii
Kapitán Maroka Ašraf Hakimi v utkání proti Skotsku
Skotští fanoušci při utkání proti Maroku
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Maroka zvítězili v posledním utkání skupiny C mistrovství světa nad Haiti 4:2 a obsadili v tabulce druhé místo o skóre za Brazílií. Outsider při svém loučení s turnajem v první půli dvakrát vedl, nejprve po vlastní brance gólmana Jasína Bunúa a pak po trefě Wilsona Isidora. Za africký celek vyrovnali Ašraf Hakimí a třetí brankou na šampionátu Ismáíl Saibárí. Po přestávce zajistili semifinalistovi minulého mistrovství výhru střídající Sufíán Rahimí a Džasím Jásin. Program MS 2026 ZDE >>>

Maročané si ve skupině připsali dvě vítězství a remízu s Brazílií. V úvodním kole vyřazovací fáze se v úterý ve 3:00 SELČ v mexickém Monterrey utkají s vítězem skupiny F, jíž zatím se čtyřmi body vévodí Nizozemsko a Japonsko. Haiti opouští šampionát s třemi porážkami.

KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Brazílie32107:17
2Maroko32106:37
3Skotsko31021:43
4Haiti30032:80

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