ONLINE: Maroko - Haiti 2:2. Afričané mohou vyhrát skupinu, outsider ale dramatizuje
Závěrečný duel skupiny C na fotbalovém mistrovství světa čeká hráče Maroka a Haiti. Africký výběr je stále ve hře o první místo ve skupině. Nicméně má horší skóre než Brazílie a v duelu s outsiderem z Haiti potřebuje zvítězit a ideálně trpaslíkovi na cestu domů přibalit i několik branek. Zároveň Maročanům může stačit i jakákoliv výhra v případě, že Brazílie v souběžně hraném duelu zaváhá proti Skotsku a připíše si méně bodů než Hakími a spol. Napínavý závěr skupiny C sledujte ONLINE na iSportu od 0:00. Program MS 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brazílie
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|2
Maroko
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|3
Skotsko
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|4
Haiti
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0