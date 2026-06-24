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ONLINE: Maroko - Haiti. Afričané mohou vyhrát skupinu, musí porazit outsidera

Saibárí a jeho gólová oslava
Saibárí a jeho gólová oslavaZdroj: ČTK/AP/Frank Franklin
Maroko se raduje z vedoucího gólu proti Brazílii
Kapitán Maroka Ašraf Hakimi v utkání proti Skotsku
Skotští fanoušci při utkání proti Maroku
Radost marockých fotbalistů po výhře nad Skotskem
Kapitán Maroka Ašraf Hakimi v utkání proti Skotsku
Dominique Simon si za Haiti zahrál proti Brazílii
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Závěrečný duel skupiny C na fotbalovém mistrovství světa čeká hráče Maroka a Haiti. Africký výběr je stále ve hře o první místo ve skupině. Nicméně má horší skóre než Brazílie a v duelu s outsiderem z Haiti potřebuje zvítězit a ideálně trpaslíkovi na cestu domů přibalit i několik branek. Zároveň Maročanům může stačit i jakákoliv výhra v případě, že Brazílie v souběžně hraném duelu zaváhá proti Skotsku a připíše si méně bodů než Hakími a spol. Napínavý závěr skupiny C sledujte ONLINE na iSportu od 0:00. Program MS 2026 ZDE >>>

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#TýmZVRPSkóreB
1Brazílie21104:14
2Maroko21102:14
3Skotsko21011:13
4Haiti20020:40

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