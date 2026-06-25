ONLINE: Skotsko - Brazílie 0:2. Vinícius skóroval dvakrát v prvním poločase
Brazilští fotbalisté proti Skotsku v závěrečném hracím dnu skupiny C na mistrovství světa budou chtít stvrdit postup do vyřazovací fáze a první místo v tabulce. „Kanárci“ jsou se čtyřmi body v čele díky lepšímu skóre před Marokem, africká země se utká s již vyřazeným Haitim. Nakročeno k postupu mají i Skotové, kteří jsou za vedoucí dvojicí o bod pozadu. K utkání by měl být k dispozici i hvězdný Neymar, který dosud do šampionátu nezasáhl, naskočí do hry právě dnes v noci? Utkání startuje od 0:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brazílie
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|2
Maroko
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|3
Skotsko
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|4
Haiti
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0