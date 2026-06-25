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ONLINE: Skotsko - Brazílie 0:2. Vinícius skóroval dvakrát v prvním poločase

Proti Skotsku otevřel skóre Vinícius Junior
Proti Skotsku otevřel skóre Vinícius JuniorZdroj: ČTK/AP Photo
Vinícius Junior je na MS v Americe zatím hlavním tahounem Brazílie
Vinícius Junior je na MS v Americe zatím hlavním tahounem Brazílie
Vinícius Junior je na MS v Americe zatím hlavním tahounem Brazílie
Proti Skotsku otevřel skóre Vinícius Junior
Proti Skotsku otevřel skóre Vinícius Junior
Proti Skotsku otevřel skóre Vinícius Junior
Neymar je na MS zatím jen v roli náhradníka
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Brazilští fotbalisté proti Skotsku v závěrečném hracím dnu skupiny C na mistrovství světa budou chtít stvrdit postup do vyřazovací fáze a první místo v tabulce. „Kanárci“ jsou se čtyřmi body v čele díky lepšímu skóre před Marokem, africká země se utká s již vyřazeným Haitim. Nakročeno k postupu mají i Skotové, kteří jsou za vedoucí dvojicí o bod pozadu. K utkání by měl být k dispozici i hvězdný Neymar, který dosud do šampionátu nezasáhl, naskočí do hry právě dnes v noci? Utkání startuje od 0:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

#TýmZVRPSkóreB
1Brazílie21104:14
2Maroko21102:14
3Skotsko21011:13
4Haiti20020:40

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