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Skotsko - Brazílie 0:3. Vinícius připsal další dva góly, Neymar poprvé střídal

Proti Skotsku otevřel skóre Vinícius Junior
Proti Skotsku otevřel skóre Vinícius JuniorZdroj: ČTK/AP Photo
Dojatý Neymar po výhře nad Skotskem zdraví fanoušky Brazílie
Dojatý Neymar po výhře nad Skotskem zdraví fanoušky Brazílie
Ve druhém poločase proti Skotsku nastoupil i hvězdný Neymar
Ve druhém poločase proti Skotsku nastoupil i hvězdný Neymar
Ve druhém poločase proti Skotsku nastoupil i hvězdný Neymar
Ve druhém poločase proti Skotsku nastoupil i hvězdný Neymar
Ve druhém poločase proti Skotsku nastoupil i hvězdný Neymar
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Brazilští fotbalisté porazili na mistrovství světa v Miami Skotsko 3:0 a díky lepšímu skóre obsadili ve skupině C první místo před Marokem. Vinícius Júnior už v prvním poločase dvakrát využil chyby v soupeřově rozehrávce a zařadil se mezi čtyřgólové střelce probíhající šampionátu. Po hodině hry přidal Matheus Cunha svou třetí branku na turnaji. Program MS 2026 ZDE >>>

Do vyřazovací fáze vstoupí Brazilci v pondělí v Houstonu proti druhému týmu ze skupiny F, což bude jeden z trojice Nizozemsko, Japonsko, Švédsko. Skotové budou doufat, že díky třem bodům z prvního utkání s Haiti také projdou z třetího místa dál, což se jim ještě nikdy na šampionátu nepodařilo. Dnes si ale hodně pokazili skóre.

#TýmZVRPSkóreB
1Brazílie32107:17
2Maroko32106:37
3Skotsko31021:43
4Haiti30032:80

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