Skotsko - Brazílie 0:3. Vinícius připsal další dva góly, Neymar poprvé střídal
Brazilští fotbalisté porazili na mistrovství světa v Miami Skotsko 3:0 a díky lepšímu skóre obsadili ve skupině C první místo před Marokem. Vinícius Júnior už v prvním poločase dvakrát využil chyby v soupeřově rozehrávce a zařadil se mezi čtyřgólové střelce probíhající šampionátu. Po hodině hry přidal Matheus Cunha svou třetí branku na turnaji. Program MS 2026 ZDE >>>
Do vyřazovací fáze vstoupí Brazilci v pondělí v Houstonu proti druhému týmu ze skupiny F, což bude jeden z trojice Nizozemsko, Japonsko, Švédsko. Skotové budou doufat, že díky třem bodům z prvního utkání s Haiti také projdou z třetího místa dál, což se jim ještě nikdy na šampionátu nepodařilo. Dnes si ale hodně pokazili skóre.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brazílie
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|2
Maroko
|3
|2
|1
|0
|6:3
|7
|3
Skotsko
|3
|1
|0
|2
|1:4
|3
|4
Haiti
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0