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ONLINE: Česko - Mexiko 0:0. Národní tým bojuje o postup bez Schicka, Višinský těsně minul

Denis Višinský měl dobrý vstup do utkání s Mexikem
Denis Višinský měl dobrý vstup do utkání s Mexikem Zdroj: ČTK/AP Photo
David Douděra zasahuje proti mexickému útoku
Lukáš Červ v akci proti Mexiku
Lukáš Červ v akci proti Mexiku
Adam Hložek v hlavičkovém souboji
Lukáš Červ brání mexického soupeře
Michal Sadílek v souboji o míč
Denis Višinský v úvodu těsně minul mexickou branku
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Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa proti Mexiku poslední zápas skupiny A, který rozhodne o tom, zda se udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních dvou kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se budou muset vyrovnat s nezvyklou nadmořskou výškou a bouřlivou atmosférou na Aztéckém stadionu v Mexico City, výhodou by ale pro ně mohlo být, že domácí celek už má jistotu prvenství ve skupině. Klíčový duel turnaje pro český tým od 3:00 sledujte ONLINE na iSportu. Postupová matematika ZDE >>>

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#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko22003:06
2Již. Korea21012:23
3Česko20112:31
4JAR20111:31

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