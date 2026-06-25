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ONLINE: Česko - Mexiko 0:2. Domácí potrestali dvě české defenzivní chyby během šesti minut

Skóre proti Česku otevřel Chavez
Skóre proti Česku otevřel ChavezZdroj: ČTK/AP Photo
Skóre proti Česku otevřel Chavez
Skóre proti Česku otevřel Chavez
Skóre proti Česku otevřel Chavez
Pavel Šulc a Lukáš Červ v diskuzi s rozhodčím
David Douděra zasahuje proti mexickému útoku
Lukáš Červ v akci proti Mexiku
Lukáš Červ v akci proti Mexiku
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MS fotbal 2026
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Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa proti Mexiku poslední zápas skupiny A, který rozhodne o tom, zda se udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních dvou kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se budou muset vyrovnat s nezvyklou nadmořskou výškou a bouřlivou atmosférou na Aztéckém stadionu v Mexico City, výhodou by ale pro ně mohlo být, že domácí celek už má jistotu prvenství ve skupině. Klíčový duel turnaje pro český tým od 3:00 sledujte ONLINE na iSportu. Postupová matematika ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko22003:06
2Již. Korea21012:23
3Česko20112:31
4JAR20111:31

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