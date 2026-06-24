ONLINE: Česko - Mexiko. Bitva o všechno, národní tým odvrací vyřazení proti hostitelům
Čeští fotbalisté odehrají na mistrovství světa proti Mexiku poslední zápas skupiny A, který rozhodne o tom, zda se udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních dvou kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se budou muset vyrovnat s nezvyklou nadmořskou výškou a bouřlivou atmosférou na Aztéckém stadionu v Mexico City, výhodou by ale pro ně mohlo být, že domácí celek už má jistotu prvenství ve skupině. Klíčový duel turnaje pro český tým startuje od 3:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Postupová matematika ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1