Předplatné

ONLINE: Česko - Mexiko. Bitva o všechno, národní tým odvrací vyřazení proti hostitelům

Tým kapitána Krejčího potřebuje proti Mexiku nasadit všechny zbraně.
Tým kapitána Krejčího potřebuje proti Mexiku nasadit všechny zbraně.Zdroj: Profimedia.cz
Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JAR
Tomáš Souček během utkání proti JAR
Zklamaní Češi po remíze s JAR
Mexický talent Gilberto Mora v utkání MS proti JAR
Kouč Mexika Javier Aguirre během utkání proti Jižní Koreji
Mexičané slaví branku Juliána Quiñonese
Mexičané slaví branku Juliána Quiñonese
8
Fotogalerie
iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Čeští fotbalisté odehrají na mistrovství světa proti Mexiku poslední zápas skupiny A, který rozhodne o tom, zda se udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních dvou kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se budou muset vyrovnat s nezvyklou nadmořskou výškou a bouřlivou atmosférou na Aztéckém stadionu v Mexico City, výhodou by ale pro ně mohlo být, že domácí celek už má jistotu prvenství ve skupině. Klíčový duel turnaje pro český tým startuje od 3:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Postupová matematika ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
--
#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko22003:06
2Již. Korea21012:23
3Česko20112:31
4JAR20111:31

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů