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ONLINE: Česko - Mexiko. Do boje o všechno bez Schicka, úřady varují před bouřkou

Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JAR
Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JARZdroj: ČTK / AP / Mike Stewart
Oznámení o blížící se bouřce během utkání MS mezi Francií a Irákem
Tým kapitána Krejčího potřebuje proti Mexiku nasadit všechny zbraně.
Tomáš Souček během utkání proti JAR
Zklamaní Češi po remíze s JAR
Mexický talent Gilberto Mora v utkání MS proti JAR
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Mexičané slaví branku Juliána Quiñonese
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Čeští fotbalisté odehrají na mistrovství světa proti Mexiku poslední zápas skupiny A, který rozhodne o tom, zda se udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních dvou kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se budou muset vyrovnat s nezvyklou nadmořskou výškou a bouřlivou atmosférou na Aztéckém stadionu v Mexico City, výhodou by ale pro ně mohlo být, že domácí celek už má jistotu prvenství ve skupině. Klíčový duel turnaje pro český tým startuje od 3:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Postupová matematika ZDE >>>

Úterní informace iSportu potvrzeny, Češi jdou do boje o všechno s touto sestavou: Kovář - Holeš, Hranáč, Krejčí - Coufal, Červ, Sadílek, Douděra - Šulc, Višinský - Hložek

Mexická civilní ochrana dnes vydala varování, podle kterého při zápase hrozí nad hlavním městem silné srážky, krupobití a blesky. Fotbalové fanoušky civilní ochrana vyzvala, aby s možností i velmi špatného počasí počítali a byli proto opatrní.

Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko22003:06
2Již. Korea21012:23
3Česko20112:31
4JAR20111:31

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