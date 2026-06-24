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Zloděj Infantino! Komentátor v televizi zuřil po červené za zakrytí úst, přišel trest

První vyloučení na MS za zakrytí úst má ještě dohru...
První vyloučení na MS za zakrytí úst má ještě dohru...Zdroj: koláž iSport.cz
Komentátor Jorge Chipi Vera na mistrovství světa
Tady je ten moment. Paraguay hrála celý druhý poločas v deseti po vyloučení Miguela Almiróna za zakrytá ústa.
Paraguay hrála celý druhý poločas v deseti po vyloučení Miguela Almiróna
Turecké zklamání, jeho fotbalisté na MS skončí už ve skupině
Miguel Almirón z Paraguaye byl vyloučen kvůli zakrytí úst. Vůbec jako první fotbalista za takový prohřešek.
Emoce v utkání Turecko - Paraguay 0:1
Turecké zklamání, jeho fotbalisté na MS skončí už ve skupině
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Historicky první červená na mistrovství světa za zakrytí úst má ještě dohru... Paraguayský komentátor Jorge Chipi Vera přišel v průběhu turnaje o akreditaci kvůli své slovní tirádě plné vulgarit v televizním vysílání. Nervy ztratil poté, co byl v pátečním utkání proti Turecku vyloučen jeho krajan Miguel Almirón. Aktuální postupová MATEMATIKA ZDE >>>

Naštvaný Vera v bezprostřední reakci přímo ve vysílání mimo jiné označil rozhodčí a šéfa FIFA Gianniho Infantina za „zloděje“ a nařknul je z toho, že „ničí fotbal“. Později se veřejně na sociálních sítích omluvil, ale v pondělí uvedl, že i tak mu FIFA akreditaci odebrala a on na šampionátu skončil. Zápasy komentoval pro ABC Cardinal a ABC TV.

FIFA na dotaz agentury Reuters odmítla kauzu komentovat. Zdroj obeznámený s případem uvedl, že federace považovala Verův slovník za nepřijatelný a jeho činy neslučitelné s profesními standardy očekávanými od vysílatelů.

Almirón byl prvním hráčem vyloučeným podle nového pravidla, jež zakazuje hráčům zakrývat si při hovoru na trávníku ústa. Paraguay i o deseti vyhrála 1:0 a vyřadila Turky ze šampionátu. Bez Almiróna, jenž dostal za vyloučení jednozápasový distanc, se Jihoameričané utkají v pátek na závěr skupiny D s Austrálií.

#TýmZVRPSkóreB
1USA22006:16
2Austrálie21012:23
3Paraguay21012:43
4Turecko20020:30

    MS 2026 · PREDIKCE

    Šance na postup ze skupiny D

    Šance dle pozice
    1. místo
    2. místo
    3. místo
    4. místo
    USAUSA
    100%
    0%
    0%
    0%
    AustrálieAustrálie
    0%
    72%
    28%
    0%
    ParaguayParaguay
    0%
    28%
    72%
    0%
    TureckoTurecko
    0%
    0%
    0%
    100%
    1., 2., případně 3. místo = postup do play off
    Predikce aktualizována: 24. 6. 2026 12:40
    Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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