Zloděj Infantino! Komentátor v TV zuřil po červené za zakrytí úst, teď přišel o akreditaci
Historicky první červená na mistrovství světa za zakrytí úst má ještě dohru... Paraguayský komentátor Jorge Chipi Vera přišel v průběhu turnaje o akreditaci kvůli své slovní tirádě plné vulgarit v televizním vysílání. Nervy ztratil poté, co byl v pátečním utkání proti Turecku vyloučen jeho krajan Miguel Almirón. Aktuální postupová MATEMATIKA ZDE >>>
Naštvaný Vera v bezprostřední reakci přímo ve vysílání mimo jiné označil rozhodčí a šéfa FIFA Gianniho Infantina za „zloděje“ a nařknul je z toho, že „ničí fotbal“. Později se veřejně na sociálních sítích omluvil, ale v pondělí uvedl, že i tak mu FIFA akreditaci odebrala a on na šampionátu skončil. Zápasy komentoval pro ABC Cardinal a ABC TV.
FIFA na dotaz agentury Reuters odmítla kauzu komentovat. Zdroj obeznámený s případem uvedl, že federace považovala Verův slovník za nepřijatelný a jeho činy neslučitelné s profesními standardy očekávanými od vysílatelů.
Almirón byl prvním hráčem vyloučeným podle nového pravidla, jež zakazuje hráčům zakrývat si při hovoru na trávníku ústa. Paraguay i o deseti vyhrála 1:0 a vyřadila Turky ze šampionátu. Bez Almiróna, jenž dostal za vyloučení jednozápasový distanc, se Jihoameričané utkají v pátek na závěr skupiny D s Austrálií.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2
Austrálie
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4
Turecko
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0