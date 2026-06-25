Předplatné

JAR - Jižní Korea 1:0. Šok! Afričané si nečekaně vybojovali postup proti favoritovi

Euforie fotbalistů JAR v zápase s Koreou
Euforie fotbalistů JAR v zápase s KoreouZdroj: ČTK/AP Photo
Fotbalisté Jižní Koreji a JAR v souboji o míč
Fotbalisté Jižní Koreji a JAR v souboji o míč
Fotbalisté Jižní Koreji a JAR v souboji o míč
Fotbalisté Jižní Koreji a JAR v souboji o míč
Fotbalisté Jižní Koreji a JAR v souboji o míč
Korejci se radují z gólu
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
16
Fotogalerie
iSport.cz
MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (1)

Fotbalisté Jihoafrické republiky v závěrečném kole skupinové fáze mistrovství světa porazili 1:0 Koreu a poprvé v historii postoupili do play off. Jediný gól utkání v Monterrey vstřelil v 63. minutě Thapelo Maseko. Africký celek se v "české" skupině A posunul na druhou příčku. Korea si musí počkat, zda jí budou tři body stačit na postup ze třetího místa. Program MS 2026 ZDE >>>

V souběžně hraném zápase udrželo domácí Mexiko stoprocentní bilanci výhrou 3:0 nad českou reprezentací, která na turnaji končí. Jihoafrickou republiku v úvodním kole vyřazovací fáze čeká v neděli druhý tým skupiny B a jeden z pořadatelů šampionátu Kanada.

KonecLIVE
10

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko33006:09
2JAR31112:34
3Již. Korea31022:33
4Česko30122:61

     

    Vstoupit do diskuze (1)

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů