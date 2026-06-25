JAR - Jižní Korea 1:0. Šok! Afričané si nečekaně vybojovali postup proti favoritovi
Fotbalisté Jihoafrické republiky v závěrečném kole skupinové fáze mistrovství světa porazili 1:0 Koreu a poprvé v historii postoupili do play off. Jediný gól utkání v Monterrey vstřelil v 63. minutě Thapelo Maseko. Africký celek se v "české" skupině A posunul na druhou příčku. Korea si musí počkat, zda jí budou tři body stačit na postup ze třetího místa. Program MS 2026 ZDE >>>
V souběžně hraném zápase udrželo domácí Mexiko stoprocentní bilanci výhrou 3:0 nad českou reprezentací, která na turnaji končí. Jihoafrickou republiku v úvodním kole vyřazovací fáze čeká v neděli druhý tým skupiny B a jeden z pořadatelů šampionátu Kanada.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1