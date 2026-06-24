ONLINE: JAR - Jižní Korea. Asijský tým chce stvrdit postup, zamíchají Afričané kartami?
Fotbalisté Jihoafrické republiky po remíze s Českem potřebují ve třetím zápase skupiny A na mistrovství světa porazit Koreu, aby si udrželi reálnou šanci na postup do vyřazovací fáze. Asijskému týmu stačí k zajištění druhého místa v tabulce i remíza. Podaří se fotbalistům Jihoafrické republiky překvapit svět a proklouznout do vyřazovací fáze, nebo se bude radovat Korea v čele s kapitánem Sonem? Utkání startuje ve 3:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1