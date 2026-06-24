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ONLINE: JAR - Jižní Korea. Asijský tým chce stvrdit postup, zamíchají Afričané kartami?

Korejci se radují z gólu
Korejci se radují z góluZdroj: ČTK
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
Mexiko porazilo Jižní Koreu těsně 1:0
Mexiko porazilo Jižní Koreu těsně 1:0
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Jihoafrické republiky po remíze s Českem potřebují ve třetím zápase skupiny A na mistrovství světa porazit Koreu, aby si udrželi reálnou šanci na postup do vyřazovací fáze. Asijskému týmu stačí k zajištění druhého místa v tabulce i remíza. Podaří se fotbalistům Jihoafrické republiky překvapit svět a proklouznout do vyřazovací fáze, nebo se bude radovat Korea v čele s kapitánem Sonem? Utkání startuje ve 3:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko22003:06
2Již. Korea21012:23
3Česko20112:31
4JAR20111:31

     

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