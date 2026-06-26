Šampionát hvězd: Messi velí armádě, sprinter Haaland. Ronaldo vyloženě čeká, říká Hubník
Amerika bývá otevřena mládí, inovacím, novým tvářím. Světový šampionát ale zatím dirigují nejostřílenější borci. Lionel Messi pěti góly ve dvou zápasech boří rekordy, gólové hody chystají pro své země Erling Haaland či Kyllian Mbappé. Dvěma zápasy proti Uzbekustánu se připomněl i čtyřicátník Cristiano Ronaldo, za Anglii se výborně rozjel Harry Kane. „Těchto pět jmen se určitě zapojí do boje o nejlepšího střelce turnaje,“ říká Roman Hubník, když pro Sport komentuje výkony největších ofenzivních hvězd probíhajícího mundialu. Jak se daří elitním kanonýrům? Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Lionel Messi (39 let, útočník, Argentina)
Bilance na MS
- Zápasy: 2
- Odehrané minuty: 187
- Góly: 5
- Asistence: 0
Na hřišti se chová maximálně úsporně, průměrnou rychlostí „chodí“ po hřišti dle oficiálních dat FIFA v tempu 4,7 kilometrů v hodině. Je jedním z nejpomalejších ze všech na turnaji, jen těsně nad úrovní brankářů. V prvním utkání proti Alžírsku naběhal 6 808,4 metru, z toho přibližně 4,2 kilometru strávil v nejnižší intenzitě (zóně 0-7 km/h). Jenže fotbal není jen o fitness datech. Naopak, Messi na startu turnaje absolutně dominuje. Uchvátil hattrickem a následnými dvěma zásahy proti Rakousku, v 39 letech je zatím nejlepším hráčem. Překonává rekordy a s úsměvem na tváři táhne Argentinu za obhajobou.
Komentář Romana Hubníka
„Kdyby nebylo Messiho, nevím, kolik by Argentina na turnaji měla šancí a kolik dala gólů. Dozadu je přitom nulový. Po hřišti chodí minutu, dvě, klidně tři. Ale pak si seběhne do prostoru, nachystá předfinálku a stíhá se dostat i do finálky. Je neuvěřitelné, jak si dokáže najít klíčové situace. Při troše štěstí už mohl dát sedm, osm gólů. Argentina rovná se Messi. Spoluhráči makají pro něj, přejí mu, aby dal co nejvíc gólů. Skoro všichni fanoušci mají na zádech Messi, je to největší ikona a určitě bojuje o nejlepšího kanonýra turnaje. Nechtěl bych na něj hrát. Jak je malinký, má míč přilepený na kopačce snad sekunďákem, těžko se mu bere balon. Čeká na pohyb soupeře, na metru vybaguje hráče, tomu je hrozně těžké čelit. Třeba je pět hráčů soupeře kolem něj, on si mikrodotyky udělá prostor. V tomhle je jedinečný.“
Cristiano Ronaldo (41 let, útočník, Portugalsko)
Bilance na MS
- Zápasy: 2
- Odehrané minuty: 201
- Góly: 2
- Asistence: 0
Proti Uzbekistánu se připomněl dvěma góly, z řeči těla bylo evidentní, jak přesné trefy potřeboval. Touží celému světu dokázat, že mu stále patří portugalská páska a na nejvyšší úrovni zůstává excelentní. Zlato z mundialu na rozdíl od Messiho stále ve sbírce nemá, jde pravděpodobně o jeho poslední pokus. V koncovce zůstává silný, nicméně v ostatních činnostech týmu nepomáhá. Proti Uzbekistánu naběhal necelých devět kilometrů, polovinu času strávil v chůzi. Čeká na hraně ofsajdu nebo na úder v šestnáctce, do mezihry se prakticky nezapojuje. Stopeři si s ním poradí mnohem lépe, než v jeho nejlepší éře. Opravdový přínos ukáže až v následných těžkých zápasech.
Komentář Romana Hubníka
„Je to od něj na turnaji něco jiného, než od Messiho, podle mě nebude bojovat o krále střelců. Gól asi ještě nějaký dá, ale není to Ronaldo, jaký hrával dřív. Dozadu už toho moc neoběhá, není tak platný. Třeba Messi přijde i mezi stopery do pozice středního záložníka a rozjede akci, pak se lehkým doklusem dostane i před šestnáctku do zakončení. Ronalda v takové roli neuvidíte, jen vyloženě čeká na to, co mu mančaft vytvoří za šanci. Proti Uzbekistánu dal nádherný první gól, pořád je to kanonýr. Ale mančaft se daleko víc natrápí tím, že mu musí šanci vytvořit.“
Kyllian Mbappé (27 let, útočník, Francie)
- Zápasy: 2
- Odehrané minuty: 199
- Góly: 4
- Asistence: 0
Ani v jednom zápase (Senegal, Irák) nenaběhal deset kilometrů, což plyne z toho, že Francie je většinu času dominantní na balonu a dobývá defenzivní blok, hráči mohou šetřit síly. Disponuje extrémní rychlostí - ve druhém zápase mu naměřili maximální sprint přes 35 kilometrů v hodině. Ve spolupráci s dalšími ofenzivními hvězdami (Olise, Dembélé, Doue, Cherki, Barcola) vypadá skvěle, do Ameriky přiletěl v top formě. Aspirant na krále střelců i celkové prvenství na turnaji.
Komentář Romana Hubníka
„Líbí se mi, v jaké je herní pohodě. Nejen on, ale také kluci kolem něj. Olise, Dembélé mohou klidně zakončovat, ale kolikrát Mbappému přihrají skoro do prázdné brány. Francie má obrovsky silný mančaft, pro mě jasný kandidát na mistra světa. Mbappému se na začátku nedařilo – první poločas proti Senegalu byl tragický. Ale pak se do toho dostal. Dal gól, chytil se a už to jelo. Od něho je to teď na turnaji koncert. Střílí ze střední vzdálenosti i ve vápně, dominuje rychlostí, tahovostí. Má formu, je to vidět už na tom, jak působí, než vyjde na hřiště. Usměvavý a v herní pohodě.“
Erling Haaland (25 let, útočník, Norsko)
- Zápasy: 2
- Odehrané minuty: 207
- Góly: 4
- Asistence: 0
Útočné zvíře norské skvadry, která společně s horlivými fanoušky na mistrovství baví celý svět. Haaland naběhá na hrotu víc, než Messi či Ronaldo, fascinující je jeho sprinterská rychlost – v prvním zápase proti Iráku mu naměřili 36,5 kilometrů za hodinu, suverénně nejvyšší číslo ze všech hráčů na trávníku. Na turnaji skóroval stejně jako Mbappé už čtyřikrát, branek mohl ve dvou zápasech přidat ještě víc. Pyšní se ohromující bilancí za norskou reprezentaci – v 52 startech nastřílel už 56 branek. „Jsem docela dobrý v tom dávat góly,“ culil se po poslední výhře 3:2 proti Senegalu.
Komentář Romana Hubníka
„Odehrál za Norsko méně zápasů, než dal gólů, což nechápu. Jde zase o jiný typ útočníka, klasický zabiják do šestnáctky. Zároveň je tahový, umí dávat góly z těžkých pozic. Hlavou, nohou, z voleje, ze vzduchu, trefuje to skoro ze všeho. Mohl přidat víc branek - trefil tyčku a měl další zajímavé situace. Norové mě na turnaji baví, jak jsou spojení s fanoušky, to je bomba. Jsou v pohodě, mohou si to dovolit. Jejich oslava s veslováním je geniální. Na mistrovství něco takového patří, mám rád nové věci. Těším se na to po každém jejich zápase, nevypínám televizi a ještě koukám na ty jejich bubny. Norsko nehraje vůbec špatný turnaj, v play off uvidíme, čeho jsou opravdu schopni. Mají určitě lepší ofenzivu, naopak jejich defenziva trošku vázne.“
Harry Kane (32 let, útočník, Anglie)
Bilance na MS
- Zápasy: 2
- Odehrané minuty: 204
- Góly: 2
- Asistence: 0
Z výčtu top útočníků na turnaji jednoznačně nejvíc dře pro tým. Z pozice devítky si často sbíhá pro balony, drží obránce na zádech a uhraje těžké souboje. Proti Chorvatsku (4:2) naběhal druhý největší počet kilometrů z týmu a zároveň těžký zápas rozhodl dvěma góly. Ve druhém vystoupení proti Ghaně (0:0) opět mohl skórovat, v závěru ale poslal v dobré pozici balon vysoko nad bránu. Celkově takřka dokonalý anglický kapitán, po úspěších s Bayernem je ve formě i s potřebným sebevědomím. Navíc jasný oblíbenec fanoušků a správný lídr celé země.
Komentář Romana Hubníka
„Je výborný při ofenzivních i obranných standardkách, mužstvu pomůže dopředu i dozadu. Vidíme ho kolikrát v roli pravého beka či stopera, jak se v některých situacích poctivě vrací. Je to pracovitý, týmový hráč, nevypustí žádný souboj. Co on si vytvoří a jak zakončuje… Bavil jsem se o něm s Drobasem ( Jaroslav Drobný, bývalý český gólman a trenér brankářů v Bayernu pozn. red.). Po tréninku si bere na dvacet minut gólmany a neustále zakončuje, dělá to pořád. Pořád se chce zlepšovat, za mě je to jeden z nejkomplexnějších útočníků. Angličané jsou pasováni za černého koně turnaje, jsou nevyzpytatelní. On je schopný klidně nastřílet v příštím utkání hattrick. Má rád velké zápasy, jsem zvědavý, jak se mu bude dařit v play off.“