Chodec Messi nejpomalejší z hráčů na MS, podobně je na tom Ronaldo. Vládne český maratonec
Sledujete zápasy Argentiny na mistrovství světa a říkáte si, že se Lionel Messi po trávníku občas sotva plouží? Máte naprostou pravdu. Přesně totéž tvrdí i běžecká data, podle nichž je argentinský génius po dvou kolech nejméně pohyblivým hráčem v poli na celém šampionátu s průměrnou rychlostí 4,7 kilometrů za hodinu. Přesto je s pěti góly nejzářivější hvězdou turnaje. Program MS 2026 ZDE >>>
Modro-bílý tým kombinuje, hráči přebíhají, rotují, mění pozice a trhají obranu. Mezi tímto kolotočem uprostřed pomalu chodí (občas dokonce několik vteřin vyloženě stojí) dirigent celého orchestru. Kapitán Messi skenuje prostor, rozhlíží se a trpělivě čeká na příležitost. Jakmile se k němu dostane míč, okamžitě zapne a stále dokáže na pár metrech udělat rychlostní rozdíl.
Právě běžecká data turnaje zkoumal analytik Paul Kemp ze společnosti Sportingpedia a sestavil žebříček fotbalistů podle jejich průměrné rychlosti na turnaji. Nejedná se tedy o intenzitu nebo maximální rychlost sprintu, ale o dlouhodobý pohyb.
Výsledky ukazují paradoxní rozpor – nejméně mobilním hráčem na celém turnaji je největší hvězda a nejlepší střelec, který ve dvou zápasech nasázel 5 gólů a opět vládne světu.
Za oba zápasy dohromady urazil Messi necelých 15 kilometrů za 188 minut hry. To znamená, že se pohybuje průměrnou rychlostí necelých 4,7 kilometrů za hodinu, což je ekvivalent normální chůze dospělého člověka.
Při bližším pohledu na data čísla dávají smysl. Mezi pěticí hráčů v poli s nejnižší průměrnou rychlostí najdeme pouze stopery a klasické hrotové útočníky – mezi nimi jsou Romelu Lukaku (4,8 km/h) a také Messiho odvěký rival Cristiano Ronaldo (5,0 km/h).
Neznamená to, že by se flákali. Na jejich pozici prostě není potřeba být neustále v pohybu a navíc ve svém věku potřebují šetřit síly, aby v důležitých momentech dokázali udělat rozdíl, což se při pohledu na tabulku střelců jednoznačně daří.
Úplně jiný svět se nachází na opačném pólu tabulky, kde se naopak drží vytrvalci, často krajní obránci či střední záložníci, kteří musí být neustále v pohybu.
Až na samotný vrchol se probojoval český maratonec Vladimír Darida s průměrnou rychlostí 7,7 kilometrů za hodinu. Nutno podotknout, že na turnaji odkopal pouhých 60 minut, což je pro tuto statistiku jednoznačně výhodou. Zároveň analýza byla zpracována v době, kdy několik týmů ještě neodehrálo druhý zápas skupinové fáze, takže je možné, že zběsilé tempo veterána z Hradce Králové už na první příčku nestačí, ale jistě patří mezi nejběhavější muže šampionátu.
Běžecká data tak jasně ukazují, že počet naběhaných kilometrů a neustálý pohyb jednoznačně nejsou klíčovým faktorem úspěchu.
Nejpomalejší hráči na turnaji
Hráč (země)
Pozice
Prům. rychlost
Lionel Messi (Argentina)
útočník
4,7 km/h
Búalim Chúchí (Katar)
obránce
4,7 km/h
Romelu Lukaku (Belgie)
útočník
4,8 km/h
Cristiano Ronaldo (Portugalsko)
útočník
5,0 km/h
Pedro Miguel (Katar)
obránce
5,0 km/h
Nejrychlejší hráči na turnaji
Hráč (země)
Pozice
Prům. rychlost
Ngalayel Mukau (DR Kongo)
záložník
7,6 km/h
Dailon Livramento (Kapverdy)
útočník
7,7 km/h
Zaid Ismael (Irák)
záložník
7,7 km/h
Timothy Castagne (Belgie)
obránce
7,7 km/h
Vladimír Darida (Česko)
záložník
7,7 km/h