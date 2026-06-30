Trend MS: 24 % hráčů tvoří „vlastenci z ciziny“. Jak (nejen) africké týmy dekolonizují fotbal?
Slovo, které v kontextu mistrovství světa slýcháme více a více, je diaspora. To označuje lidi, kteří žijí mimo svou vlast. K šampionátu v roce 2026 sedí perfektně. Nejen, že USA jsou zemí, kde najdeme obří skupiny přistěhovalců, ale trend jasně říká, že se to samé týká i hráčů. Narozen v zemi A, reprezentuje zemi B – to se na mundialu týká rekordní čtvrtiny fotbalistů. Že se zároveň jev fotbalové kolonizace Evropou obrací na hlavu, vypovídají desítky hráčských příběhů. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Dlouhá desetiletí se Afrika cítila okradená. Francie, Belgie, Portugalsko a další evropské státy se díky historické kolonizaci tamních zemí se napojily na top talent „černého kontinentu“ a když přišlo na lámání chleba, jakou zemi reprezentovat, hvězdy si často vybrali evropského giganta místo rodné, ale fotbalově zaostávající země. Jen kolik si Les Bleus historicky vyzobali afrických rodáků. Just Fontaine, Patrick Vieira, Marcel Desailly, Claude Makelélé... Příkladů je mnoho. Ale trend se nyní dost možná otáčí.
Nejlépe je to vidět na případu osmnáctiletého talentu Ajjúba Búaddího. Narodil se ve Francii, prošel tam mládežnickými reprezentacemi, hraje za Lille. Sám Zinédine Zidane na něj naléhal, aby počkal na pozvánku do francouzské reprezentace, ale mladík o tom nechtěl slyšet. Vybral si Maroko.
„Znám ho osobně a není to pro mě překvapení. Neberu to jako pochybení francouzského svazu, zkrátka rozhodlo srdce,“ komentoval Samuel Umtiti, rodák z Pobřeží slonoviny, jehož zase srdce přitáhlo k reprezentaci Francie.
Právě Maroko už stihlo stanovit nový milník šampionátu, když do úvodního zápasu nasadilo celou jedenáctku hráčů, kteří se v Maroku nenarodili. K tomu připočítejme Curacao – v celém týmu je jen jeden hráč narozený na karibském ostrově.
I Bosna využívá obráceného trendu, dá se říct „dekolonizování“ fotbalu. Zatímco dříve silně využívalo balkánské přistěhovalce například Švýcarsko (Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri), nyní albánský, kosovský či právě bosenský výběr aktivně přivádí pod svá křídla ty, kteří se narodili na západě Evropy.
Nadpoloviční většina bosenského kádru je narozena v Německu, Švédsku, či například Švýcarsku, liberecký mladík Ermin Mahmič je z Rakouska. Takových příběhů je nespočet. Kongo ulovilo londýnského rodáka Aarona Wan-Bissaku, japonský gólman Zion Suzuki je zase rodák z New Jersey. I Jižní Korea má svého „Evropana“ Jense Kastorpa z Düsseldorfu.
Země na MS s nejvíce hráči narozenými v zahraničí
- Curacao 25
- DR Kongo 20
- Maroko 19
- Bosna/Haiti 17
- Alžírsko 16
Přímo 24 % (289) hráčů na mistrovství světa reprezentuje jinou zemi než tu, kde se narodili. Srovnejme to například s mundialem v roce 2006 a uvidíme, že tehdy to bylo necelých 9 %. Jde i o výrazný skok oproti minulému ročníku (16,5 %). Zřejmě budeme svědky čím dál více situací jako gól Yasina Ayariho (Švédsko) proti Tunisku, který se hráč kvůli svým africkým kořenům rozhodl neslavit. To byl dosud jev známý především na klubové úrovni.
Severní Amerika, kam se dříve hrnuli imigranti z celého světa, je pro tento trend ideálním jevištěm. Diaspora je totiž cítit v ochozech. Kapverďané měli takřka domácí podporu, jelikož jejich populace v USA je téměř půlmilionová. Bosenští imigranti mají zase velké zázemí v Kanadě, v Los Angeles, kde se utká Írán s Egyptem, zase žije půl milionu lidí s íránskými kořeny.
„Fotbal opisuje migrační vzorce. Na světě je 4 % světové populace žije mimo zemi, kde se narodili, a u lidí výjimečných ve svém oboru či vrcholných sportovců, je toto číslo ještě mnohokrát vyšší,“ řekl pro BBC profesor Gijsbert Oonk.
Pojistka proti dvojitému reprezentování
FIFA navíc celý trend zrychlila tím, že v roce 2021 uvolnila reprezentační restrikce. Do té doby nebylo možné, aby hráč nastoupil za áčko země a následně se rozhodl pro jinou. Nyní si může do 21 let odbýt maximálně tři starty za seniorský výběr reprezentace „A“ a přesto být způsobilý k hraní za reprezentaci „B“. Pokud tedy nejde o vrcholný turnaj jako mistrovství světa.
Taková pojistka, aby se neopakovala bizarní situace ze 40. let, kdy Argentinec Luis Monti zůstal jediným hráčem, který si finále mistrovství světa zahrál za dva různé týmy (1930 Argentina, 1934 Itálie).
Pouze 8 ze 48 zemí na mistrovství světa spoléhá jen na své rodáky a Česko je mezi nimi (dále Brazílie, JAR, Rakousko, Saúdská Arábie, Ekvádor, Švédsko a Panama). Výzkum Johna Bergersona z roku 2022, který zkoumal světové šampionáty mezi lety 1970-2022 ale přišel na to, že týmy, které měly v kádru hráče narozené za hranicemi své země, v průměru docházely na turnaji dál.
Je to signál i pro Česko? Rozhodně je to tak v prostředí FAČR vnímáno. V mládežnických reprezentacích se přeci jen dělá vše pro to, aby byli zachycení mladíci ze zahraničí, kteří oživí národní tým „nečeským“ fotbalem. Louis Buffon (Itálie), Yannick Eduardo (Nizozemsko), Josh King (Skotsko), Levi Katsell (USA), Timothy Akindileni (Nigérie). Ty všechny už mládežnické výběry vyzkoušely. Brzy by mohlo benefitovat i áčko.