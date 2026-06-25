ZNÁMKY Česka: Krejčí nezabránil chaosu. Douděra takticky plaval, proč hrál celý zápas?
Je dobojováno. Národní mužstvo se loučí s mistrovstvím světa ve fotbale v nejkratším možném čase, s jedním bodem a na čtvrtém místě skupiny A. Zázrak se na Aztéckém stadionu v Mexico City nekonal, po nervózním prvním poločase svěřenci Miroslava Koubka v druhé půli třikrát kapitulovali. Jak se dařilo jednotlivým hráčům? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10 - nejlepší, 1 - nejhorší). Postupová matematika ZDE >>>