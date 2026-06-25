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ZNÁMKY Česka: Krejčí nezabránil chaosu. Douděra takticky plaval, proč hrál celý zápas?

Jak výkony českých fotbalistů ohodnotil iSport?
Jak výkony českých fotbalistů ohodnotil iSport?Zdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Češi na MS končí už ve skupině
Češi na závěr MS podlehli Mexiku
Legendární mexický brankář Guillermo Ochoa se rozloučil s domácími fanoušky
Češi na MS končí už ve skupině
Češi na závěr MS podlehli Mexiku
Denis Višinský v utkání proti Mexiku
Euforie mexických fanoušků na tribunách
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MS fotbal 2026
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Je dobojováno. Národní mužstvo se loučí s mistrovstvím světa ve fotbale v nejkratším možném čase, s jedním bodem a na čtvrtém místě skupiny A. Zázrak se na Aztéckém stadionu v Mexico City nekonal, po nervózním prvním poločase svěřenci Miroslava Koubka v druhé půli třikrát kapitulovali. Jak se dařilo jednotlivým hráčům? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10 - nejlepší, 1 - nejhorší). Postupová matematika ZDE >>>

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