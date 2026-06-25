Neymar nastoupil za repre po téměř třech letech! Gól nebyl daleko, comeback sledovaly ikony
Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos či David Beckham. Nejen bývalé fotbalové superstar sledovaly v hledišti Miami Stadium velkolepý návrat svého neméně slavného následovníka. Brazilský kouzelník Neymar navlékl při závěrečném utkání skupiny C se Skotskem reprezentační dres po necelých třech letech. Na plac vběhl v 76. minutě, za ohromného jásotu zaplněných tribun. Samba se rozjela naplno. Postupová matematika ZDE >>>
Čtyřiatřicetiletého Neymara sužují problémy se zdravím prakticky po celou kariéru. Bojoval s nimi už v Barceloně i PSG, nejinak tomu bylo v Al Hilalu a Santosu. V nynějším kalendářním roce odehrál patnáct soutěžních špílů, v nichž nastřílel šest branek.
Reprezentační trikot naposledy oblékl 17. října 2023 při kvalifikačním utkání v Uruguayi. Poté laboroval prakticky celý rok s kolenem, následně i s hamstringem a stehnem. Krátce před mistrovstvím světa si navíc poranil lýtko.
Od dubna ale pravidelně nastupoval, za což si od brazilského kouče Carla Ancelottiho vysloužil pozvánku na mundial. „V tichosti jsem doma tvrdě pracoval a současně trpěl, jak mě lidé pomlouvali. Ale nakonec to dobře dopadlo,“ těšilo Neymara před turnajem.
Přínos takové hvězdy může být pořád obrovský, a to nejen na hřišti. Vždyť brazilský ofenzivní klenot vsítil v reprezentaci rekordních 79 branek, dokonce víc než Pelé. Ancelotti už dříve uvedl, že ho na šampionát povolá pouze v případě, pokud bude zcela zdravý a ve formě.
K úvodním zápasům s Marokem a Haiti Neymar ještě připravený nebyl, na závěr duelu se Skotskem však ano. Velkolepý návrat pro něj italský trenér připravil v 76. minutě už dávno rozhodnutého utkání. Neymar vběhl na plac za stavu 3:0 za bouřlivého aplausu. Pokaždé, když se dotkl míče, fanoušci povstali a křičeli.
Brazilská ikona zároveň nebyla daleko od gólu, v 89. minutě natáhla k nepříjemné střele ze šestnáctky. Kdyby ji umístila k tyči, brankář Gunn by těžko zasáhl. Osmdesátou trefu ve žlutém mundúru sice Neymar nepřidal, vysněný comeback si však užil naplno.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brazílie
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|2
Maroko
|3
|2
|1
|0
|6:3
|7
|3
Skotsko
|3
|1
|0
|2
|1:4
|3
|4
Haiti
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0