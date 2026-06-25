Český zmar a konec na MS, Souček se zranil. Koubek mluvil o Višinského únavě, hráč ji popřel
Účinkování českého národního týmu na šampionátu v Americe skončilo už po základní skupině. A bohužel s ostudou na posledním místě základní skupiny. Reprezentace si po dvaceti letech zahrála na mistrovství světa, na turnaji se ale loučí už po třech zápasech, fotbalově zaostává. Definitivní tečkou byla prohra 0:3 s domácím Mexikem. Dokázala uhrát pouze bod s Jihoafrickou republikou, výsledek je jednoznačným zklamáním. Pavouk MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Klíčové dvě zbytečné chyby ve druhém poločase proti Mexiku znamenají konec českých nadějí na mistrovství světa. Domácí rozhodli do té doby vyrovnaný duel v rozmezí 55. a 61. minuty. Branky v síti Matěje Kováře nasměrovali domácí k jasné výhře, kterou pečetili v samém závěru na konečných 3:0.
Mužstvo pod vedením Miroslava Koubka na turnaji končí už po základní skupině. Jediný bod ze tří utkání (prohra s Jižní Koreou 1:2, remíza 1:1 s JAR) je jednoznačný neúspěch.
„Výsledek je pro nás hodně krutý, ze zápasů na turnaji to byl náš nejlepší výkon,“ popsal utkání trenér Koubek. „Gólové situace Mexika se daly řešit, soupeř se tím dostal do maximální pohody. V závěru jsme už hráli hodně vabank a soupeř nás potrestal třetím gólem,“ dodal.
Promarněnou druhou půli nechápali experti ve studiu Nova Action. „První poločas tam byla naděje, druhý už beznaděj. Góly jsme si dali prakticky sami,“ hodnotil zápas trenér František Straka. „Chyby ve druhém poločase pramenily z toho: půjdeš tam ty, nebo já? Nakonec tam nešel nikdo... Šlo o sérii obrovských chyb, tohle na takové úrovni není možné,“ doplnil bývalý reprezentační stoper Roman Hubník.
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Trenér Koubek vyslal po přestávce postupně do hry Lukáše Provoda, Patrika Schicka i Tomáše Součka. Tradiční opory, které ale klíčový zápas skupiny začaly na lavičce. Češi přešli do rozestavení se čtyřmi obránci, v nadějné pasáži si vytvořili územní převahu a zahrávali několik rohů. To ale bylo všechno, celkově zoufale málo.
Zápas Češi obrátit nezvládli, naopak závěr jen podtrhl zmar, jaký se táhl s výkony národního týmu na celém turnaji. Domácí si před vyprodaným Aztéckým stadionem výsledek v klidu pohlídali, nakonec přidali ještě jednu branku a vyhráli vysoko 3:0.
Dokonce si dovolili takový luxus, že na poslední čtvrthodinu poslali do hry náhradního gólmana Guillerma Ochou. Čtyřicetiletá mexická legenda se na turnaji loučí s kariérou a dočkala se mimořádných ovací.
Český smutek ještě znásobil nešťastný úraz střídajícího Součka. Při dohrávání gólmana si ošklivě poranil kotník a nebyl schopný pokračovat.
„Dobře jsme do toho vstoupili, ale výsledek je špatný. Strašně jsem se na to těšil. Mrzí mě ta šance, měl jsem dát gól a vypadalo to jinak,“ hodnotil utkání pro televizní kamery Denis Višinský, který nečekaně nastoupil v základní sestavě.
Patřil k nejlepším českým hráčům, střídal ale jako první, místo něj šel do hry Provod. „Denisovi došly síly,“ zmínil po utkání Koubek. Trenérova slova o únavě ale hráč při televizním rozhovoru popřel. „Cítil jsem se pořád dobře, že ještě týmu můžu pomoct,“ reagoval po svém prvním a zároveň posledním zápase na turnaji.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1