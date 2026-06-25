Krejčí zadržoval slzy: Dalo nám to zrcadlo. Hodnocení turnaje? Potřebuju větší odstup
PŘÍMO Z MEXIKA | Bylo vidět, jak ho konec na světovém šampionátu mrzí. V mixzóně po tvrdém direktu s Mexikem (0:3) jen těžko zadržoval slzy. Chvíli jen stál a hledal slova. Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí si sen o účasti ve vyřazovací fázi mundialu nesplnil, jeho tým odjíždí z turnaje s ostudou. V hratelné skupině A uhrál jediný bod. „Teď nic příjemného nezažívám,“ líčil sedmadvacetiletý stoper. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Jaké jsou vaše bezprostřední pocity?
„Už na předchozích rozhovorech jsem říkal, že bych na to chtěl víc času a větší rozhled, abych celý můj myšlenkový pochod popsal. Vezmu to zkráceně, mrzí to mě, mrzí to všechny. Když jsme do turnaje šli, naším chtíčem bylo se dostat ze skupiny. Víra byla velká, ale bohužel realita nám jak s jednotlivými zápasy, tak i s předvedenou hrou ukázala určité zrcadlo, které je takové, jaké je. Mrzí mě, že s nastavením, které jsme od začátku zápasu měli, se to nepovedlo překlopit. První poločas ještě snesl nějaká měřítka. Neříkám, že byl úplně top, ale progres tam byl vidět. Druhou půlku jsme zvládnout bohužel nedokázali.“
Čím to bylo? Došly vám síly?
„Od začátku jsme byli pozitivní, už když jsme tam vstupovali. Proto jsem rád za to, jak jsme se v prvním poločase prezentovali. Říkám, není to furt top, je to jenom postupný krok. Jsem rád, že jsme to dokázali udržet celý poločas a nějaká měřítka to mělo. Ve druhé půli se už misky vah překlopily na jejich stranu. U prvního gólu beru zodpovědnost na sebe. V souboji jsem se to dvakrát snažil vyřešit, ale odrazilo se to k němu a z brejku dali gól. Tam se zápas zlomil. Cítím zodpovědnost, mrzí mě to o to víc.“
Co si z takového turnaje odnášíte?
„Beru to jako velkou zkušenost jak pro mě, tak pro nás všechny. Byla velká čest reprezentovat naši zemi na největším turnaji, kam se chce dostat plno týmů a ne každý tu možnost má. Bohužel jsme toho nedokázali využít, jak jsme měli, ale věřím, že postupem času si to vyhodnotíme takovým způsobem, aby nám to něco dalo. Abychom to mohli posunout i směrem do vývoje a nějakých oživení. Ale to už by bylo na delší povídání, takže to nechám takhle.“
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Jsou i další věci, které se vám honí hlavou?
„Vy máte nějaké představy, ale potom narazíte na realitu a vidíte, jak fungujeme delší dobu. Také vidíme, jak fungují jiné země na jiných kontinentech. Máme to porovnání naživo. Je to takové... (odmlčí se) Jak říkám, strašně rád bych vám odpověděl co nejstručněji, ale teď se to ve mně mísí, chtěl bych trošku víc času. Omlouvám se, že vám odpovím takhle, ale bohužel.“
Co vás bolí v tuto chvíli nejvíc?
„Nejvíc bolí to, že naše nastavení... (znovu se odmlčí) Když dáme pryč fotbalovou stránku, víru hráčů jsem cítil. Mrzí mě, že jsme si nedokázali splnit sny a cíle, které jsme si do turnaje nastavili. Mrzí mě to vůči nám všem a fanouškům, kteří byli tady nebo v Česku. Nenaplnili jsme očekávání, ale dalo nám to zrcadlo.“
Prožíváte to tím hůř, když jste mužstvo vedl jako kapitán?
„Mám nějakou roli, ale to i každý jiný. Cítím samozřejmě zodpovědnost, ale tu bych cítil, i kdybych pásku neměl. Hodně mě to mrzí, protože takové zápasy, takové turnaje a takové momenty mě motivují, abych fotbal hrál, pokračoval v nějakém růstu, neustálé práci a abych podobné momenty mohl zažívat i dál. Chtěl bych mít po těchto zápasech radost a euforii, ale aby se to posunulo, jsou potřeba i tyto pády. Časem to přijde.“
Když jste na předzápasové tiskovce mluvil o největším utkání kariéry, cítíte teď největší zklamání v kariéře?
„Rozhodně nic příjemného nezažívám. Budu se opakovat, zklamání je velké. Jsme pár minut po zápase, takže odstup bude potřeba. Teď si musíme říct, jak to posouvat dál a jak být víc konkurenceschopní.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1