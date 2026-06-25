Sadílek po konci na MS: Musíme být kritičtí ke všemu. Nejenom ke hře, ale i k přístupu
PŘÍMO Z MEXIKA | Gólman Matěj Kovář byl kritický k týmu, zamýšlel se, zda všichni čeští reprezentanti odevzdali na mistrovství světa sto procent. Určitě se to bude v příštích dnech řešit. Po vypadnutí z turnaje na stejné téma odpovídal i Michal Sadílek. „Určitě si to musíme vyhodnotit a být kritičtí ke všemu. Nejenom ke hře, ale i k tomu, jakým způsobem k tomu každý přistoupil. Nejen hráči, ale i realizační tým,“ vyjádřil se slávistický záložník. Jeden z mála, který na turnaji odvedl solidní práci. Pavouk play off MS ZDE 2026 >>>
Výsledek 0:3 s Mexikem vás poslal pryč z turnaje. Naději jste živili jen poločas.
„Zklamání je obrovské. Myslím, že v prvním poločase jsme viděli, že se s Mexikem dá hrát. Ale potom přišly chyby, které nás stály góly a možnost tady uhrát lepší výsledek. S Jihoafrickou republikou jsme měli dobrých patnáct minut. Tady to bylo taky do první přestávky slušné, šance byly na naší straně. A druhý poločas... Nevím, hrozně těžce se mi to teď hodnotí. Viděl jsem první a druhý gól teď na videu, když jsem byl na dopingu. Udělali jsme chyby, které se nesmí stávat.“
Získali jste jen jeden bod. Je to pro český fotbal drsné zjištění?
„Je to málo. Je to hrozně málo. Tenhle tým má o hodně navíc. Nevím... Myslím, že kdybychom hráli stejně v prvním poločase s Mexikem i s Jihoafrickou republikou, což šlo, tak ten zápas vyhrajeme. Ale bohužel. Začali jsme hrát až dnes.“
Opravdu jste přesvědčený, že máte výrazně navíc, než jste v Americe předvedli? Není to spíš o tom – jak se teď vede docela velká debata – zda tohle není reálný obrázek českého fotbalu?
„Já nevím. Když se podíváte na soupisky, tak si nemyslím, že máme horší hráče než Jihoafrická republika. Jsme zhruba na stejné úrovni jako Jižní Korea nebo Mexiko. I když jsou to mnohem větší státy a to, co jste tady určitě taky viděli, tak to je nepopsatelné… V Česku to určitě nikdy nebude. Ale říkám, kvalitativně si myslím, že na to máme.“
Nechci do vás rýpat bezprostředně po zápase, ale zazněla slova Matěje Kováře pro televizi, který říkal, že všichni by se měli podívat do zrcadla, jestli na turnaji odevzdali vše, co bylo v jejich silách. Jaký váš pohled?
„Já si myslím, že tohle bychom si nejdřív měli vyříkat mezi sebou. Kovi to řekl tak, jak to cítí. Určitě si to musíme vyhodnotit a být prostě kritičtí ke všemu. Nejenom ke hře, ale i k tomu, jakým způsobem k tomu každý přistoupil. Nejen hráči, ale i realizační tým. Každý se k tomu musíme postavit kriticky, zhodnotit si to, a příště, až bude příležitost zahrát si na mistrovství světa, aby to bylo daleko lepší.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1