Japonsko - Švédsko 1:1. Oba týmy míří do play off, asijský tým čeká po remíze Brazílie
Fotbalisté Japonska na mistrovství světa remizovali v Dallasu se Švédskem 1:1. Japonci postupují jako druhý tým skupiny F, dál půjde do vyřazovací části šampionátu i třetí Švédsko. Branky padly až po přestávce, skóre otevřel Daizen Maeda a brzy vyrovnal Anthony Elanga. Skupinu ovládlo Nizozemsko, které v souběžně hraném duelu porazilo poslední Tunisko 3:1. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Japonci si v úvodním kole vyřazovací fáze turnaje zahrají v pondělí od 19:00 SELČ v Houstonu s Brazílií. Švédsko se ziskem čtyř bodů a vyrovnaným skóre 7:7 zařadí mezi osm týmů s nejlepší bilancí ze třetích míst a postoupí také. Tabulku týmů z třetích míst aktuálně vede, na dalšího soupeře si ještě počká. Nizozemsko se utká s Marokem, Tunisko bylo vyřazeno již po dvou zápasech.
První poločas žádný gól nenabídl, k vidění nebyly ani příliš dramatické situace. Švéd Isak na začátku připravil střeleckou pozici pro Bernhardssona, ale přízemní ránu pokryl brankář Suzuki. Největší příležitost měl až krátce před přestávkou japonský křídelník Nakamura, jehož obstřel na zadní tyč vytěsnil gólman Zetterström.
„Modří samurajové“ se ve druhém poločase ujali vedení po vydařené kombinaci. Na jejím konci byl Maeda, který měl proti sobě jen vybíhajícího Zetterströma a zakončil k tyči po jeho pravé ruce. Stal se třetím Japoncem, který skóroval alespoň na dvou světových šampionátech.
Seveřané již za šest minut poté vyrovnali, gól si připsal Elanga. Křídelník Newcastlu převzal na pravém křídle míč od Gyökerese, navedl si míč na levačku a střelou na vzdálenější tyč překvapil Suzukiho. Oba celky si pak ještě vytvořily několik šancí. Skandinávci mohli rozhodnout v nastavení, kdy gólman vyrážel střelu Elangy i hlavičku Isaka po rohu.
Japonci potřetí za sebou prošli na MS do vyřazovací části. Duel s Brazilci pro ně bude velkou zkouškou. Švédové postoupili na světovém šampionátu ze skupiny dokonce pětkrát po sobě. Spolu s nimi mají z třetích míst jistý postup se čtyřmi body také Ekvádor a Bosna a Hercegovina.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|3
|2
|1
|0
|10:4
|7
|2
Japonsko
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|3
Švédsko
|3
|1
|1
|1
|7:7
|4
|4
Tunisko
|3
|0
|0
|3
|2:12
|0