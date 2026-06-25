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ONLINE: Japonsko - Švédsko. Oba týmy míří do play off, asijský tým hraje o první místo

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Junya Ito se raduje z branky proti Tunisku
Japonci se radují z branky proti Tunisku
Junya Ito střílí branku proti Tunisku
Junya Ito se raduje z branky proti Tunisku
Junya Ito střílí branku proti Tunisku
Junya Ito se raduje z branky proti Tunisku
Ayase Ueda se raduje z branky proti Tunisku
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Ve skupině F na fotbalovém mistrovství světa mají do play off namířeno tři týmy. Japonsko má na kontě čtyři body a v závěrečném utkání bude na dálku bojovat s Nizozemskem o vítězství ve skupině. Asijský celek se ovšem představí proti Švédsku, které na šampionátu nejdříve spláchlo Tunisany (5:1), aby pak dostalo příděl od Nizozemska (1:5). I přesto mají Seveřané solidní šanci na postup do vyřazovacích bojů. Zápas se hraje v Dallasu a začíná v 1:00 SEČ. Sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
26. 6. 2026 · 01:00
Japonsko
vs
Švédsko
57%
21%
22%
Skupina FxG 1.78 – 0.87
Predikce aktualizována: 25. 6. 2026 21:15
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Nizozemsko21107:34
2Japonsko21106:24
3Švédsko21016:63
4Tunisko20021:90

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