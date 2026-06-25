ONLINE: Japonsko - Švédsko. Oba týmy míří do play off, asijský tým hraje o první místo
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Ve skupině F na fotbalovém mistrovství světa mají do play off namířeno tři týmy. Japonsko má na kontě čtyři body a v závěrečném utkání bude na dálku bojovat s Nizozemskem o vítězství ve skupině. Asijský celek se ovšem představí proti Švédsku, které na šampionátu nejdříve spláchlo Tunisany (5:1), aby pak dostalo příděl od Nizozemska (1:5). I přesto mají Seveřané solidní šanci na postup do vyřazovacích bojů. Zápas se hraje v Dallasu a začíná v 1:00 SEČ. Sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Japonsko
vs
Švédsko
57%
21%
22%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|2
|1
|1
|0
|7:3
|4
|2
Japonsko
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|3
Švédsko
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|4
Tunisko
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0