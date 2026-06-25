Curacao - Pobřeží slonoviny 0:2. Pépé dvěma góly sestřelil outsidera, ten na MS končí
Fotbalisté Pobřeží slonoviny poprvé na mistrovství světa postoupili do vyřazovací fáze. V závěrečném utkání skupiny E ve Filadelfii po dvou brankách Nicolase Pépého zdolali Curacao 2:0 a skončili druzí za Německem. Ostrovní karibský stát při premiéře na světovém šampionátu obsadil v „éčku“ s jedním bodem a skóre 1:9 poslední místo a s turnajem v Severní Americe se rozloučil. Pavouk play off MS 2026 >>>
Pépé se poprvé trefil v sedmé minutě a po více než hodině hry náskok svého týmu pojistil. „Sloni“ na čtvrtý pokus pronikli do vyřazovací části, ve skupině vyhráli dva ze tří zápasů. V souboji o osmifinále se 30. června v Dallasu postaví proti druhému týmu ze skupiny I, jímž bude Francie, nebo Norsko. Poprvé v dějinách šampionátu si vyřazovací fázi zahrají minimálně tři africké státy: Pobřeží slonoviny doplnilo Maroko a Jihoafrickou republiku, která ve skupině skončila třetí před Českem.
Výběr trenéra Faého začal před zraky předsedy FIFA Infantina nejlepším možným způsobem a už v úvodní desetiminutovce udeřil. Gaari dal u vápna Curacaa příliš prudkou přihrávku Brenetovi, míč se odrazil k Yanovi Diomandemu, na jehož přízemní nahrávku před branku si naběhl přesně zakončující Pépé.
Gaari se předchozí chybu pokusil napravit, z dálky však zamířil vedle tyče a v závěru poločasu jeho spoluhráč Leandro Bacuna zblízka minul. Jinak měl favorit zápas pod kontrolou.
Africký tým přidal uklidňující druhou trefu v 64. minutě. Útočník Villarrealu Pépé obdržel přesnou přihrávku za obranu od Sangarého a ani podruhé v zápase se nemýlil. Zbylá třetina duelu na Lincoln Financial Field, kam přišlo 68.324 diváků, se dohrávala bez výraznějšího dění na hřišti.
Curacao, jehož vedl nejstarší trenér v dějinách MS Advocaat, už gólmana Yahiu Fofanu výrazněji neohrozilo. Na turnaji vstřelilo jediný gól při debaklu 1:7 s Němci, s Ekvádorem hrálo bez branek. V závěru ještě mohli přidat třetí zásah „Sloni“, ale brankář Room při několika jejich šancích odolal.
Ze skupiny E postoupil i z třetího místa Ekvádor, který v souběžně hraném utkání po obratu zdolal Němce 2:1.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|3
|2
|0
|1
|10:4
|6
|2
Pobřeží slonoviny
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|3
Ekvádor
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|4
Curaçao
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1