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ONLINE: Curacao - Pobřeží slonoviny 0:1. Afričané jdou rychle do vedení, prosadil se Pépé

Nicolas Pépé se raduje z branky proti Curacau
Nicolas Pépé se raduje z branky proti CuracauZdroj: ČTK / AP / Matt Rourke
Fotbalisté Pobřeží slonoviny se radují z branky proti Curacau
Fotbalisté Pobřeží slonoviny se radují z branky proti Curacau
Nicolas Pépé střílí branku proti Curacau
Fotbalisté Pobřeží slonoviny před utkáním proti Curacau
Fotbalisté Curacaa před utkáním proti Pobřeží slonoviny
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MS fotbal 2026
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Ve čtvrtek večer vrcholí na mistrovství světa skupina E. Outsider z Curacaa na závěr hraje proti Pobřeží Slonoviny. Africký celek je favoritem duelu a postup do play off mu zajistí i remíza. Curacao by potřebovalo senzačně vyhrát, zatím má na kontě bod za remízu s Ekvádorem. ONLINE přenos z utkání sledujte od 22.00 na iSportu. Pavouk play off MS 2026 >>>

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01

#TýmZVRPSkóreB
1Německo22009:26
2Pobřeží slonoviny21012:23
3Ekvádor20110:11
4Curaçao20111:71

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