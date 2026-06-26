Předplatné

ONLINE: Paraguay - Austrálie. Souboj o druhé místo skupiny D, remíza hraje do karet Socceroos

Nestory Irankunda z Austrálie otevřel skóre proti Turecku
Nestory Irankunda z Austrálie otevřel skóre proti TureckuZdroj: ČTK / AP / Kaleb Tatum
Australští stopeři Alessandro Circati a Harry Souttar
Paraguayský obránce Junior Alonso
Gustavo Alfaro, trenér Paraguaye
Miguel Almiron se diví červené kartě
Julio Encisco, hvězda Paraguaye
USA v utkání proti Austrálii na domácím MS
Fotbalisté Austrálie slaví triumf na MS proti Turecku
14
Fotogalerie
iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Paraguaye a Austrálie se na mistrovství světa v závěrečném zápase skupiny D utkají o druhé místo v tabulce a jistý postup. Zatímco Australanům by stačila remíza, jihoamerický celek potřebuje zvítězit. Oba týmy shodně porazily Turecko a prohrály s USA. Po vzájemném souboji ani případný neúspěšný celek nebude bez šance na postup, a to kvůli postupu ze třetího místa. Jak dopadne největší zápletka skupiny D? Zápas začíná ve 4.00 a můžete ho sledovat v ONLINE přenosu webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
--

MS 2026 · PREDIKCE
26. 6. 2026 · 04:00
Paraguay
vs
Austrálie
32%
29%
39%
Skupina DxG 1.23 – 1.42
Predikce aktualizována: 26. 6. 2026 00:15
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1USA22006:16
2Austrálie21012:23
3Paraguay21012:43
4Turecko20020:30

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů