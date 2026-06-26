ONLINE: Paraguay - Austrálie. Souboj o druhé místo skupiny D, remíza hraje do karet Socceroos
Fotbalisté Paraguaye a Austrálie se na mistrovství světa v závěrečném zápase skupiny D utkají o druhé místo v tabulce a jistý postup. Zatímco Australanům by stačila remíza, jihoamerický celek potřebuje zvítězit. Oba týmy shodně porazily Turecko a prohrály s USA. Po vzájemném souboji ani případný neúspěšný celek nebude bez šance na postup, a to kvůli postupu ze třetího místa. Jak dopadne největší zápletka skupiny D? Zápas začíná ve 4.00 a můžete ho sledovat v ONLINE přenosu webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Paraguay
vs
Austrálie
32%
29%
39%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2
Austrálie
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4
Turecko
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0