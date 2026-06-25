Ekvádor - Německo 2:1. Jihoameričané zaskočili favorita a slaví postup do play off
Fotbalisté Ekvádoru na mistrovství světa porazili již jistého vítěze skupiny E Německo 2:1 a slaví ze třetího místa postup. Úvodní branka Leroye Saného z druhé minuty a ekvádorská odpověď z kopačky Nilsona Angula o sedm minut později slibovaly gólové hody, nakonec ale rozhodla Gonzalo Plata v 78. minutě. Pavouk play off MS 2026 >>>
Němci otevřeli skóre hned z první střely v zápase. Těsně před uplynutím dvou minut se poprvé při svém patnáctém startu na velkém mezinárodním turnaji prosadil Leroy Sané.
Ekvádorci u hlavní rozhodčí Pensové reklamovali brance předcházející nedovolený zákrok Pavlovice na Viteho. Hráč Bayernu Mnichov měl při souboji se soupeřem nohu velmi vysoko a z opakovaných záběru bylo vidět, že ekvádorského záložníka kopl do hlavy, devětatřicetiletá Američanka však rezolutně ukázala na středový kruh.
Svěřenci Juliana Nagelsmanna se z vedení dlouho neradovali, neboť v deváté minutě srovnal dobře umístěnou střelou zpoza vápna Nilson Angulo.
Druhé dějství začalo v podobném tempu jako to první a Němci během minuty dostali po faulu Ordóňeze výhodu pokutového kopu. Tentokrát však rozhodčí Pensová konzultovala celou situaci s kolegou u videa a odhalila na startu akce faul Saného, kvůli němuž penaltu odvolala.
Oba celky měly po změně stran příležitosti vstřelit rozdílovou branku, ve velkých šancích ale selhal nejprve Gonzalo Plata a krátce po něm i střelec úvodní branky Sané.
Ekvádorský útočník však nakonec sé zaváhání odčinil. Jihoameričané v 78. minutě zahrávali rohový kop, Kevin Rodríguez dokázal ještě centr prodloužit do malého vápna a Plata těsně před rukavicemi Manuela Neuera stačil špičkou poslat míč do sítě. Po 20 minutách usilovného bránění postoupil Ekvádor s bývalým sparťanským obráncem Preciadem poprvé od roku 2006 do vyřazovací fáze.
Německo se šesti body vyhrálo skupinu díky lepšímu vzájemnému duelu s Pobřežím slonoviny a na úvod play off se v Bostonu utká se třetím týmem ze skupiny A, B, C, D nebo F. Ekvádor nastoupí proti jednomu z vítězů skupin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|3
|2
|0
|1
|10:4
|6
|2
Pobřeží slonoviny
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|3
Ekvádor
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|4
Curaçao
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1