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Ekvádor - Německo 2:1. Jihoameričané zaskočili favorita a slaví postup do play off

Fotbalisté Ekvádoru se radují z trefy proti Německu
Fotbalisté Ekvádoru se radují z trefy proti NěmeckuZdroj: ČTK / AP / Yuki Iwamura
Fotbalisté Ekvádoru se radují z trefy proti Německu
Nilson Angulo (vzadu) slaví gól proti Německu
Nilson Angulo slaví gól proti Německu
Manuel Neuer inkasuje proti Ekvádoru
Leroy Sané se raduje z trefy proti Ekvádoru
Leroy Sané se raduje z trefy proti Ekvádoru
Leroy Sané se raduje z trefy proti Ekvádoru
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ČTK, iSport.cz
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Fotbalisté Ekvádoru na mistrovství světa porazili již jistého vítěze skupiny E Německo 2:1 a slaví ze třetího místa postup. Úvodní branka Leroye Saného z druhé minuty a ekvádorská odpověď z kopačky Nilsona Angula o sedm minut později slibovaly gólové hody, nakonec ale rozhodla Gonzalo Plata v 78. minutě. Pavouk play off MS 2026 >>>

Němci otevřeli skóre hned z první střely v zápase. Těsně před uplynutím dvou minut se poprvé při svém patnáctém startu na velkém mezinárodním turnaji prosadil Leroy Sané.

Ekvádorci u hlavní rozhodčí Pensové reklamovali brance předcházející nedovolený zákrok Pavlovice na Viteho. Hráč Bayernu Mnichov měl při souboji se soupeřem nohu velmi vysoko a z opakovaných záběru bylo vidět, že ekvádorského záložníka kopl do hlavy, devětatřicetiletá Američanka však rezolutně ukázala na středový kruh.

Svěřenci Juliana Nagelsmanna se z vedení dlouho neradovali, neboť v deváté minutě srovnal dobře umístěnou střelou zpoza vápna Nilson Angulo.

Druhé dějství začalo v podobném tempu jako to první a Němci během minuty dostali po faulu Ordóňeze výhodu pokutového kopu. Tentokrát však rozhodčí Pensová konzultovala celou situaci s kolegou u videa a odhalila na startu akce faul Saného, kvůli němuž penaltu odvolala.

Oba celky měly po změně stran příležitosti vstřelit rozdílovou branku, ve velkých šancích ale selhal nejprve Gonzalo Plata a krátce po něm i střelec úvodní branky Sané.

Ekvádorský útočník však nakonec sé zaváhání odčinil. Jihoameričané v 78. minutě zahrávali rohový kop, Kevin Rodríguez dokázal ještě centr prodloužit do malého vápna a Plata těsně před rukavicemi Manuela Neuera stačil špičkou poslat míč do sítě. Po 20 minutách usilovného bránění postoupil Ekvádor s bývalým sparťanským obráncem Preciadem poprvé od roku 2006 do vyřazovací fáze.

Německo se šesti body vyhrálo skupinu díky lepšímu vzájemnému duelu s Pobřežím slonoviny a na úvod play off se v Bostonu utká se třetím týmem ze skupiny A, B, C, D nebo F. Ekvádor nastoupí proti jednomu z vítězů skupin.

KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Německo320110:46
2Pobřeží slonoviny32014:26
3Ekvádor31112:24
4Curaçao30121:91

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